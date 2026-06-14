Tragedia en el mundo del internet: murió ‘Gaspi’ icónico youtuber argentino, esto se sabe

La industria del internet y los influencers ha vivido una gran tragedia durante este 14 de junio, especialmente para los fanáticos de ‘Gaspi’. Este icónico youtuber de origen argentino entristeció a las redes, luego de revelarse su trágico fallecimiento.

Esta noticia ha tomado por sorpresa a miles de fanáticos, sobre todo por la joven edad que tenía este creador de contenido en YouTube y otras redes sociales.

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En caso de que no conozca los detalles de la noticia, aquí les contamos lo que se sabe de este trágico hecho que cobró la vida de este influencer, y más figuras del entretenimiento.

Murió ‘Gaspi’ icónico youtuber argentino

Gaspar Prim Díaz, también conocido como ‘Gaspi’, fue uno de los influencers y youtubers más reconocidos de los últimos años. Este icónico famoso argentino sorprendió al mundo, con varios videos de humor que se viralizaron un tiempo atrás.

El tono bizarro de sus videos y el humor negro que lo caracterizó le permitió acumular una cantidad enorme de fanaticada alrededor de todo el mundo.

Justamente esta fanaticada se mostró conmovida a través de redes sociales en las últimas horas, luego de que se confirmara el fallecimiento de este icónico personaje de redes.

El deceso de ‘Gaspi’ se produjo este 14 de junio en Rio de Janeiro, Brasil. Esta tragedia ocurrió luego de que 2 helicopteros chocaran entre si en pleno vuelo.

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Este accidente cobró la vida de 6 personas, incluido el youtuber, y también el reconocido cantante americano Oliver Tree.

Dicho accidente causó varios destrozos en la zona, sobre todo por las partes de ambos helicópteros que salieron volando, y que alcanzaron edificios y varios elementos cercanos.

Claramente este hecho ha llenado de tristeza a miles de fanáticos, quienes recuerdan la figura de Gaspi, como una de las más icónicas de las redes sociales de los últimos años.

En el último tiempo, este joven de solo 23 años se había acercado de mayor forma a sus seguidores, sobre todo por un gran cambio físico que hizo para ‘La Velada’ de Ibai.

Indudablemente el recuerdo de Gaspi quedará presente en el mundo del internet, sobre todo por los videos con los que generó grandes risas y recuerdos a sus fans.