Revelan importante regla que llegaría al fútbol próximamente: cambiaría el deporte para siempre

El fútbol es uno de los deportes más grandes del mundo. La tradición alrededor del balompié es icónica y ha enamorado a varias generaciones alrededor de todo el mundo, gracias a varios jugadores y equipos brillantes.

Desde hace varias décadas, el mundo ha vibrado con varias competiciones y con partidos que han sido absolutamente legendarios a través de la historia.

Sin embargo, en la era moderna, el fútbol ha sufrido varios cambios, sobre todo en materia reglamentaria, con los que se ha modificado la manera de jugar, y también de disfrutar el deporte.

Más noticias: Netflix reveló el estreno de un documental especial de una selección histórica de fútbol: esta es su fecha de salida

Varios de estos han gustado, aunque algunos otros han dejado críticas por parte de los fanáticos más tradicionales. No obstante, próximamente el fútbol podría volver a cambiar para siempre, con una nueva regla en camino.

Nueva regla cambiaría el fútbol para siempre

Para nadie es un secreto que este siglo ha implicado varias novedades para el fútbol. Este deporte ha presentado ciertas novedades en su reglamente, como lo ha sido, por supuesto, el VAR, y varias otras reglas.

El fútbol se ha convertido en un deporte en constante cambio, sobre todo por nuevos paradigmas que han surgido en el juego.

Más noticias: Estos son los colombianos con más goles en el fútbol europeo; Luis Suárez entró en la lista

Aunque para muchos, el balompié actual se disputa de manera adecuada, nuevamente la IFAB (International Football Association Board), presentaría una lista de reglas a cambiar.

Varias serían consideradas, aunque, hay una en particular que, sin dudas, cambiaría el deporte para siempre. A raíz de la polémica entre Vinicius Júnior, y Gianluca Prestianni en la Champions League, donde el brasileño aseguró recibir insultos racistas por parte del argentino, habría una nueva posibilidad de sanción.

Prestianni se tapó la boca mientras aparentemente dirigía insultos racistas hacia Vini. Ante esto, se decidió un castigo para el jugador del Benfica, aunque no hubo pruebas fehacientes de este hecho.

Para evitar esto en futuras ocasiones, la IFAB introduciría una regla que prohibe taparse la boca al hablar para los jugadores. Quienes hagan esto podrían ser expulsados de inmediato por parte del árbitro central.

Muchos han estado de acuerdo con esta nueva norma, mientras que otros aseguran que es demasiado drástica. Por el momento, se someterá a análisis.

Se espera que próximamente se dé un veredicto para la inclusión de esta regla, que podría cambiar el fútbol para siempre.