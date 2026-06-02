Def Leppard, Fito Páez, Slayer y más: Conciertos imperdibles en Colombia lo que queda de 2026

El segundo semestre del 2026 llega cargado para todos los amantes de la música en vivo y una agenda que no se pueden perder. Def Leppard, Fito Páez, Slayer y muchos más artistas llegarán a los escenarios en Colombia para disfrutar con todos sus fanáticos las canciones más exitosas de su repertorio. Le contamos quiénes llegan al país y cuándo.

Los anuncios han dejado una agenda espectacular e imperdible para lo que queda en este 202. Sin duda, los amantes del hard rock, metal pesado y del rock en español tienen varias citas que ya deben ir tachando en su calendario.

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Conciertos de rock en Colombia 2026

No se pierda de sus artistas favoritos y agéndese de una vez. Acá le contamos los conciertos que ya están anunciados para el segundo semestre del 2026 con todo lo que necesita saber.

Fito Páez

El músico arentino llegará a Colombia con su gira ‘Sale el sol’, pasando por varias ciudades del país, cumpliendo con todos sus fanáticos. Arrancará el próximo 5 de junio en la Arena Cañaveralejo en Cali; el 6 a la Plaza de Toros en Manizales; el 9 a La Macarena en Medellín y, finalmente el 12 al Movistar Arena en Bogotá.

Jamiroquai

El grupo de funk y acid jazz regresa a Bogotá después de 16 años para poner a bailar a todos en el Coliseo MedPlus el 19 de septiembre.

Iron Maiden

La banda británica de Heavy metal pisarán Colombia gracias a su gira ‘Run for your lives’ al Estadio Polideportivo Sur en Envigado en Medellín el 11 de octubre. Una cita que no se puede perder, pues pronete ser una noche inolvidable.

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Rock al parque

Del 10 al 12 de octubre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar vivirá uno de los festivales de rock gratuitos más grandes de Lationamérica. La celebración de su trigésima (30ª) edición promete tener a los mejores en el escenario y una programación espectacular.

Enrique Bunbury

El español pisará Colombia nuevamente para cantar sus éxitos en solitario y los que construyó junto a Héroes del silencio y Zumo de vidrio. La cita será el próximo 29 y 31 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

Def Leppard

Las leyendas británicas regresan a la capital colombiana con un show más íntimo, en donde tendrán como invitado especial a Extreme. Sin duda, será una noche de clásicos ochenteros que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en el Movistar Arena.

Opeth

La banda sueca del metal progresivo llegará al Royal Center en Bogotá el 8 de noviembre, donde sonarán los temas que los llevaron al reconocmiento internacional.

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The Strokes

El indie rock neoyorquino saldará su esperada deuda en el país. La banda pisará Bogotá el 2 de diciembre con un show imperdible en el Coliseo MedPlus en Bogotá.

Slayer & Kreator

Este fue uno de los anuncios más recientes y que, por el momento, cierra el 2026 con una agenda increíble. El encuentro será el 5 de diciembre en el Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá.