Confirman concierto de Slayer en el Vive Claro de Bogotá: fecha y precio de las boletas

Slayer vuelve a encender la escena del metal en Colombia con un concierto exclusivo en Bogotá. La legendaria banda estadounidense se presentará el próximo sábado 5 de diciembre en el escenario Vive Claro, en lo que será su regreso al país después de casi una década. La agrupación promete una noche histórica para los seguidores del thrash metal, con un espectáculo que concentra décadas de influencia en la música extrema.

El evento en Bogotá no se limitará a un recorrido por sus clásicos. Slayer celebrará el 40 aniversario de Reign in Blood, su tercer álbum de estudio y una pieza clave en la evolución del metal mundial. La banda interpretará el disco en su totalidad, lo que convierte esta fecha en una cita imperdible para los fanáticos que han seguido la trayectoria del grupo desde sus inicios y para nuevas generaciones que reconocen la vigencia de su legado.

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El cartel del concierto refuerza el peso del evento. La banda alemana Kreator acompañará a Slayer como invitado especial en su paso por Latinoamérica. Liderada por Mille Petrozza, la agrupación llega a Bogotá como parte de su gira internacional ‘Krushers Of The World Tour’, con la que continúa consolidando su influencia dentro del metal extremo desde la época de Pleasure to Kill.

El talento nacional también tendrá presencia con Ultra Legends, proyecto integrado por referentes del ultra metal colombiano provenientes de bandas como Masacre, Reencarnación y Blasfemia, quienes rendirán homenaje a los pioneros del género en el país.

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¿Cuándo se pueden comprar las boletas para el concierto de Slayer en Colombia?

La organización confirmó que las entradas saldrán a la venta el martes 2 de junio a las 10:00 a. m. con una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella. Posteriormente, la venta general comenzará el jueves 4 de junio a las 10:00 a. m. a través de la plataforma Ticketmaster.co, canal oficial para la adquisición de boletas.

Además del acceso general, los asistentes podrán acceder a un cupo limitado de experiencias VIP que ofrecerán beneficios especiales durante el evento. La producción recomienda consultar todos los detalles actualizados en el sitio oficial www.slayer.net, donde se publicará información adicional sobre el espectáculo, logística y posibles novedades relacionadas con la presentación en Bogotá. Los precios van desde los $294.000 pesos en el caso de la más económica, hasta los $661.000 en el caso de la entrada más costosa al concierto.

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