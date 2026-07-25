Confirman el remake de ‘Dragón Ball Super’: ¿Cuándo se estrena y dónde ver?

Sin duda, una de las producciones de anime más populares en la historia fue Dragon Ball Super, una cinta que no solo se convirtió en la más vista en todo el mundo, sino en la favorita de los jóvenes en los 2000. Por eso, varios años más tarde, los productores dieron a conocer detalles de todo lo que sería el remake de la serie, que podría sorprender a todos sus fans.

Se trata de ‘Dragon Ball Super Beerus’, una nueva versión del anime que se va a estrenar en los próximos meses en una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Desde ya, hay gran expectativa sobre todo lo que esto podría traer, teniendo en cuenta que lo que hizo Akira Toriyama logró impactar a todo el mundo con la serie original.

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Ahora, Toei Animation confirmó que en esta nueva versión de Dragon Ball Super van a presentar todo lo relacionado con la Batalla de los Dioses y la Resurrección de F. Fue algo que se filtró en redes sociales, pero que no está totalmente confirmado, y tendremos que esperar a que se estrene para poder ver la definición de esta historia.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super y dónde se podrá ver?

Según las fotos que se han visto en redes sociales, en esta oportunidad se podría ver a Goku vestido como el Super Saiyan y también el Super Saiyan azul. Pero también va a tener nuevas adaptaciones que vienen de la productora, teniendo en cuenta que ya han pasado varios años, así que quieren mostrar algo completamente nuevo en la serie, con animaciones completamente diferentes.

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Además, en Japón han dado a conocer que hay varias novedades relacionadas con la nueva producción, en donde la historia podría ser completamente diferente a lo que esperaban los fans. También, mencionan que la producción va a tener varios capítulos, así que no será algo sencillo que se pueda ver en tan solo una semana.

Dragon Ball Super podría llegar a las plataformas de streaming en enero o febrero del 2027 o antes en caso de que la productora tenga todo listo para el mes de diciembre. Sin embargo, por ahora, solo se podría ver en plataformas de streaming exclusivas de Japón; en el caso de LATAM, tendrán que esperar a que se llegue a un acuerdo con una de las apps disponibles.