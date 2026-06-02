Festival tendrá a Tool, Twenty One Pilots y más en 2026: fechas, dónde y más detalles

Un festival es una oportunidad imperdible para celebrar y disfrutar la música a nivel internacional. Estos eventos se han convertido en tendencia en varias partes del mundo, gracias a la presencia de grandes artistas sobre los escenarios.

El rock y el metal han podido disfrutar de muchos de estos eventos, gracias a la presencia de artistas brillantes en sus carteles.

De hecho, en este 2026 ocurrirá uno que reunirá a artistas de la talla de Tool, Twenty One Pilots y varios más que destacan en un cartel que estará imperdible.

Festival tendrá a Tool y Twenty One Pilots en 2026

Sin lugar a dudas, Tool y Twenty One Pilots han sido dos de las bandas más brillantes de los últimos años en cuanto a los que se refiere a metal y rock. Ambos grupos han acumulado gran fama internacional.

Sus shows suelen ser imperdibles, y de hecho, en este 2026 tendrá la oportunidad de ver a estos dos grupos en un solo evento.

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Esto tendrá lugar gracias al Riot Fest de 2026, un festival que tendrá lugar en el Douglass Park Chicago, en una cita imperdible entre el 18 al 20 de septiembre.

Cartel completo del Riot Fest

El cartel completo de este evento es el siguiente:

Tool

Twenty One Pilots

Pierce the Veil

Alanis Morissette

Rise Against

Social Distortion

Alkaline Trio

Bad Religion

Nas

The All-American Rejects

The Format

Taking Back Sunday

Descendents

Pennywise

Bright Eyes

Mom Jeans

Morrissey

Iggy Pop

Elvis Costello & The Imposters

Pixies

Patti Smith and Her Band

Sugar

Sex Pistols

Twin Peaks

Angine de Poitrine

Santigold

Gogol Bordello

Public Image Ltd

Tricky

Pup

Motion City Soundtrack

The Beths

Joey Valence & Brae

Bayside

Thrice

3OH!3

Cartel

Less Than Jake

Bowling for Soup

Gwar

The Suicide Machines

Brian Fallon & The Painkillers

This Is Lorelei

Sincere Engineer

Bratmobile

Good Riddance

Guttermouth

Fleshwater

The Chats

Pretty Girls Make Graves

Slick Rick

Afroman

Yard Act

Destroy Boys

Mariachi El Bronx

The Paradox

Arm’s Length

Jejune

Chat Pile

JMSN

Show Me the Body

Haywire

Dead to Me

Violet Grohl

Foxy Shazam

Saturdays at Your Place

The Flatliners

Algernon Cadwallader

Melt-Banana

Teen Mortgage

Daisy Grenade

Vana

DeathbyRomy

Frankie and the Witch Fingers

Panic Shack

Worry Club

División Minúscula

Ben Quad

Deadletter

Strike Anywhere

Macseal

Soul Glo

Gurriers

Plosivs

Stomach Book

Burning Airlines

Whispers

Slothrust

Glixen

The Callous Daoboys

Greet Death

Remember Sports

Cardinals

Nobro

Holding Absence

Kiwi Jr.

Murphy’s Law

The Iron Roses

Asava

Aim High

Almost There But Not Really

Insane Clown Posse

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El precio de las boletas

En cuanto al precio de la boletería, estos son: