Festival tendrá a Tool, Twenty One Pilots y más en 2026: fechas, dónde y más detalles
Disfrutar de un festival puede ser una de las mejores experiencias para cualquier fanático del rock o el metal en el mundo.
Disfrutar de un festival puede ser una de las mejores experiencias para cualquier fanático del rock o el metal en el mundo.
Un festival es una oportunidad imperdible para celebrar y disfrutar la música a nivel internacional. Estos eventos se han convertido en tendencia en varias partes del mundo, gracias a la presencia de grandes artistas sobre los escenarios.
El rock y el metal han podido disfrutar de muchos de estos eventos, gracias a la presencia de artistas brillantes en sus carteles.
De hecho, en este 2026 ocurrirá uno que reunirá a artistas de la talla de Tool, Twenty One Pilots y varios más que destacan en un cartel que estará imperdible.
Sin lugar a dudas, Tool y Twenty One Pilots han sido dos de las bandas más brillantes de los últimos años en cuanto a los que se refiere a metal y rock. Ambos grupos han acumulado gran fama internacional.
Sus shows suelen ser imperdibles, y de hecho, en este 2026 tendrá la oportunidad de ver a estos dos grupos en un solo evento.
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Esto tendrá lugar gracias al Riot Fest de 2026, un festival que tendrá lugar en el Douglass Park Chicago, en una cita imperdible entre el 18 al 20 de septiembre.
El cartel completo de este evento es el siguiente:
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En cuanto al precio de la boletería, estos son:
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