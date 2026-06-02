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Festival tendrá a Tool, Twenty One Pilots y más en 2026: fechas, dónde y más detalles

Maynard James Keenan y Tyler Joseph // Crédito: Getty Images.

Festival tendrá a Tool, Twenty One Pilots y más en 2026: fechas, dónde y más detalles

Disfrutar de un festival puede ser una de las mejores experiencias para cualquier fanático del rock o el metal en el mundo.

Andrés Contreras

Un festival es una oportunidad imperdible para celebrar y disfrutar la música a nivel internacional. Estos eventos se han convertido en tendencia en varias partes del mundo, gracias a la presencia de grandes artistas sobre los escenarios.

El rock y el metal han podido disfrutar de muchos de estos eventos, gracias a la presencia de artistas brillantes en sus carteles.

De hecho, en este 2026 ocurrirá uno que reunirá a artistas de la talla de Tool, Twenty One Pilots y varios más que destacan en un cartel que estará imperdible.

Festival tendrá a Tool y Twenty One Pilots en 2026

Sin lugar a dudas, Tool y Twenty One Pilots han sido dos de las bandas más brillantes de los últimos años en cuanto a los que se refiere a metal y rock. Ambos grupos han acumulado gran fama internacional.

Sus shows suelen ser imperdibles, y de hecho, en este 2026 tendrá la oportunidad de ver a estos dos grupos en un solo evento.

Más noticias: Los festivales de metal más extremos del mundo: Uno es en una fortaleza militar del siglo XVIII

Esto tendrá lugar gracias al Riot Fest de 2026, un festival que tendrá lugar en el Douglass Park Chicago, en una cita imperdible entre el 18 al 20 de septiembre.

Cartel completo del Riot Fest

El cartel completo de este evento es el siguiente:

  • Tool
  • Twenty One Pilots
  • Pierce the Veil
  • Alanis Morissette
  • Rise Against
  • Social Distortion
  • Alkaline Trio
  • Bad Religion
  • Nas
  • The All-American Rejects
  • The Format
  • Taking Back Sunday
  • Descendents
  • Pennywise
  • Bright Eyes
  • Mom Jeans
  • Morrissey
  • Iggy Pop
  • Elvis Costello & The Imposters
  • Pixies
  • Patti Smith and Her Band
  • Sugar
  • Sex Pistols
  • Twin Peaks
  • Angine de Poitrine
  • Santigold
  • Gogol Bordello
  • Public Image Ltd
  • Tricky
  • Pup
  • Motion City Soundtrack
  • The Beths
  • Joey Valence & Brae
  • Bayside
  • Thrice
  • 3OH!3
  • Cartel
  • Less Than Jake
  • Bowling for Soup
  • Gwar
  • The Suicide Machines
  • Brian Fallon & The Painkillers
  • This Is Lorelei
  • Sincere Engineer
  • Bratmobile
  • Good Riddance
  • Guttermouth
  • Fleshwater
  • The Chats
  • Pretty Girls Make Graves
  • Slick Rick
  • Afroman
  • Yard Act
  • Destroy Boys
  • Mariachi El Bronx
  • The Paradox
  • Arm’s Length
  • Jejune
  • Chat Pile
  • JMSN
  • Show Me the Body
  • Haywire
  • Dead to Me
  • Violet Grohl
  • Foxy Shazam
  • Saturdays at Your Place
  • The Flatliners
  • Algernon Cadwallader
  • Melt-Banana
  • Teen Mortgage
  • Daisy Grenade
  • Vana
  • DeathbyRomy
  • Frankie and the Witch Fingers
  • Panic Shack
  • Worry Club
  • División Minúscula
  • Ben Quad
  • Deadletter
  • Strike Anywhere
  • Macseal
  • Soul Glo
  • Gurriers
  • Plosivs
  • Stomach Book
  • Burning Airlines
  • Whispers
  • Slothrust
  • Glixen
  • The Callous Daoboys
  • Greet Death
  • Remember Sports
  • Cardinals
  • Nobro
  • Holding Absence
  • Kiwi Jr.
  • Murphy’s Law
  • The Iron Roses
  • Asava
  • Aim High
  • Almost There But Not Really
  • Insane Clown Posse

Más noticias: Revelan las fechas oficiales de Rock al Parque 2026; así será la celebración de los 30 años

El precio de las boletas

En cuanto al precio de la boletería, estos son:

  • 3-Day-Pass-General Admission – 339,98 dólares
  • 3-Day-Pass-VIP – 449,98 dólares
  • 3-Day Pass – Deluxe – 959,98 dólares
  • 3-Day Pass – Deluxe – 1.669,98 dólares

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