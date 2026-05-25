¿Cuál ha sido el Rock al Parque con más asistentes en la historia? Año y bandas que se presentaron
En la histroria de Rock al Parque hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria.
En la histroria de Rock al Parque hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria.
Rock al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica, lleva cerca de tres décadas consolidando su peso cultural en Bogotá. No obstante, en su histroria hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria. Cada año, el evento transforma el Parque Simón Bolívar en el epicentro del rock en español e internacional, reuniendo a miles de asistentes durante tres jornadas de conciertos continuos.
En la edición de 2023, Rock al Parque alcanzó su mayor cifra de asistencia en la historia, con cerca de 390.000 personas reunidas en el Parque Simón Bolívar. Este registro convirtió el encuentro en uno de los festivales gratuitos más multitudinarios del mundo y reforzó su impacto en la escena musical de la región.
Le puede interesar: Rock al Parque tendrá una programación especial para celebrar su aniversario; así será la edición 2026
“Tuvimos la mayor asistencia en la historia. ¡390.000 personas se lo gozaron! (Equivale a casi toda la población de Montería) Pocos festivales gratuitos en el mundo tienen la calidad y magnitud del de Bogotá”, indicó Felipe Jiménez Ángel, secretario de planeación de la ciudad en ese entonces, a través de su cuenta de X.
Durante tres días, el festival reunió a 64 artistas y agrupaciones de distintos países y escenas musicales. La programación incluyó propuestas de metal, punk, rock alternativo y sonidos latinoamericanos, distribuidas en múltiples escenarios del evento. La diversidad del cartel consolidó la identidad del festival como una plataforma abierta para talentos emergentes y bandas consolidadas.
Necesita saber: Revelan las fechas oficiales de Rock al Parque 2026; así será la celebración de los 30 años
No se pierda: Rock Al Parque tendría grandes cambios en su edición 2026: esta sería la nueva fecha del festival