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Crédito: Getty Images | Rock al parque

¿Cuál ha sido el Rock al Parque con más asistentes en la historia? Año y bandas que se presentaron

En la histroria de Rock al Parque hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Santiago Sánchez

Rock al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica, lleva cerca de tres décadas consolidando su peso cultural en Bogotá. No obstante, en su histroria hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria. Cada año, el evento transforma el Parque Simón Bolívar en el epicentro del rock en español e internacional, reuniendo a miles de asistentes durante tres jornadas de conciertos continuos.

En la edición de 2023, Rock al Parque alcanzó su mayor cifra de asistencia en la historia, con cerca de 390.000 personas reunidas en el Parque Simón Bolívar. Este registro convirtió el encuentro en uno de los festivales gratuitos más multitudinarios del mundo y reforzó su impacto en la escena musical de la región.

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“Tuvimos la mayor asistencia en la historia. ¡390.000 personas se lo gozaron! (Equivale a casi toda la población de Montería) Pocos festivales gratuitos en el mundo tienen la calidad y magnitud del de Bogotá”, indicó Felipe Jiménez Ángel, secretario de planeación de la ciudad en ese entonces, a través de su cuenta de X.

Durante tres días, el festival reunió a 64 artistas y agrupaciones de distintos países y escenas musicales. La programación incluyó propuestas de metal, punk, rock alternativo y sonidos latinoamericanos, distribuidas en múltiples escenarios del evento. La diversidad del cartel consolidó la identidad del festival como una plataforma abierta para talentos emergentes y bandas consolidadas.

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Programación completa de Rock al Parque 2023

Sábado 11 de noviembre

Escenario plaza 

  • Mashkera 
  • Munnopsis 
  • Here Comes The Kraken 
  • Konvent 
  • Poison The Preacher 
  • The Ocean 
  • Info 
  • Overkill

Escenario Bio By IBIS

  • Thelemate 
  • Tears of Misery 
  • Chemicide
  • No Dependiente
  • Agnostic Front 
  • Ataque de pánico 
  • Eshtadur 
  • In Flames 

Escenario by Radiónica

  • Libre elección
  • Las Guaguas de Pank 
  • Saratoga 
  • Epilepsia DC
  • Makewar 
  • Noprocede
  • Slow Crush 

Domingo 12 de noviembre

Escenario Plaza 

  • Ensamble Arsis 
  • Southern Roots 
  • Carolina Durante 
  • Los Calzones
  • Sonido Gallo Negro
  • Salón Victoria 
  • LosPetitfellas 
  • Los Pericos 

Escenario BIO by IBIS

  • Desgobierno 
  • Nonpalidece
  • Daniel, me estás matando
  • La real del sonido 
  • Jenny Woo 
  • Ana Curra 
  • Los Suziox

Escenario ECO by Radiónica

  • Erich
  • Frailejón 
  • Javiera Mena 
  • Junior Zamora 
  • Miss Bolivia 
  • Matías Aguayo 

Lunes 13 de noviembre

Escenario Plaza

  • The Perro Boyz 
  • La Banda del Bisonte 
  • Las Pastillas del abuelo 
  • Javier Alerta 
  • Armenia 
  • Tijuana No
  • Aterciopelados 
  • Los Auténticos Decadentes 

Escenario BIO by IBIS

  • Los Outsaiders 
  • Alto Grado 
  • La Vida Boheme
  • El Kanka 
  • Cabra 
  • Julieta Venegas 

Escenario ECO by Radiónica

  • Los Pangurbes 
  • Laura Sam 
  • LaTenaz 
  • Los Punsetes 
  • Marilina Bertoldi 
  • Los Árboles

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