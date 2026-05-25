¿Cuál ha sido el Rock al Parque con más asistentes en la historia? Año y bandas que se presentaron

Rock al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica, lleva cerca de tres décadas consolidando su peso cultural en Bogotá. No obstante, en su histroria hay una edición que marcó un antes y un después en su trayectoria. Cada año, el evento transforma el Parque Simón Bolívar en el epicentro del rock en español e internacional, reuniendo a miles de asistentes durante tres jornadas de conciertos continuos.

En la edición de 2023, Rock al Parque alcanzó su mayor cifra de asistencia en la historia, con cerca de 390.000 personas reunidas en el Parque Simón Bolívar. Este registro convirtió el encuentro en uno de los festivales gratuitos más multitudinarios del mundo y reforzó su impacto en la escena musical de la región.

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“Tuvimos la mayor asistencia en la historia. ¡390.000 personas se lo gozaron! (Equivale a casi toda la población de Montería) Pocos festivales gratuitos en el mundo tienen la calidad y magnitud del de Bogotá”, indicó Felipe Jiménez Ángel, secretario de planeación de la ciudad en ese entonces, a través de su cuenta de X.

Durante tres días, el festival reunió a 64 artistas y agrupaciones de distintos países y escenas musicales. La programación incluyó propuestas de metal, punk, rock alternativo y sonidos latinoamericanos, distribuidas en múltiples escenarios del evento. La diversidad del cartel consolidó la identidad del festival como una plataforma abierta para talentos emergentes y bandas consolidadas.

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Programación completa de Rock al Parque 2023

Sábado 11 de noviembre

Escenario plaza

Mashkera

Munnopsis

Here Comes The Kraken

Konvent

Poison The Preacher

The Ocean

Info

Overkill

Escenario Bio By IBIS

Thelemate

Tears of Misery

Chemicide

No Dependiente

Agnostic Front

Ataque de pánico

Eshtadur

In Flames

Escenario by Radiónica

Libre elección

Las Guaguas de Pank

Saratoga

Epilepsia DC

Makewar

Noprocede

Slow Crush

Domingo 12 de noviembre

Escenario Plaza

Ensamble Arsis

Southern Roots

Carolina Durante

Los Calzones

Sonido Gallo Negro

Salón Victoria

LosPetitfellas

Los Pericos

Escenario BIO by IBIS

Desgobierno

Nonpalidece

Daniel, me estás matando

La real del sonido

Jenny Woo

Ana Curra

Los Suziox

Escenario ECO by Radiónica

Erich

Frailejón

Javiera Mena

Junior Zamora

Miss Bolivia

Matías Aguayo

Lunes 13 de noviembre

Escenario Plaza

The Perro Boyz

La Banda del Bisonte

Las Pastillas del abuelo

Javier Alerta

Armenia

Tijuana No

Aterciopelados

Los Auténticos Decadentes

Escenario BIO by IBIS

Los Outsaiders

Alto Grado

La Vida Boheme

El Kanka

Cabra

Julieta Venegas

Escenario ECO by Radiónica

Los Pangurbes

Laura Sam

LaTenaz

Los Punsetes

Marilina Bertoldi

Los Árboles

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