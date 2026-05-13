Foo Fighters debutó en Tiny Desk y el histórico concierto ya es viral en redes: revívalo aquí

Por primera vez en su trayectoria, Foo Fighters aterrizó en el icónico formato de NPR para protagonizar su debut en el ciclo Tiny Desk Concert. La banda liderada por Dave Grohl ofreció una presentación de casi 25 minutos que combinó potencia y versiones más íntimas de su repertorio, sin perder la energía característica que los ha convertido en referentes del rock mundial.

El set incluyó cinco canciones en total, donde el grupo alternó temas recientes con clásicos que marcaron su historia. La apertura llegó con ‘Spit Shine’, uno de los cortes más intensos de su más reciente producción discográfica, Your Favorite Toy, un álbum que la agrupación ha venido promocionando durante este año. Sin bajar la intensidad, la banda continuó con una versión más contenida de ‘Learn to Fly’, uno de los himnos más reconocidos de su etapa en los años noventa.

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Más adelante, el grupo presentó ‘Child Actor’, canción que ya había mostrado recientemente en su aparición en Saturday Night Live en su edición británica. Antes de interpretarla, Grohl rompió el ambiente solemne con una anécdota humorística sobre aquella actuación. El vocalista relató que, tras no haberse cortado el cabello a tiempo, terminó inhalando su propio pelo durante la presentación, lo que le provocó un sonido que comparó con el de “un gato con bola de pelo”.

“¡No me atraganté!”, exclamó el músico al finalizar la canción, provocando risas entre el público presente en el estudio.

El tramo final del concierto llevó a los asistentes a dos piezas fundamentales de la discografía del grupo: ‘My Hero’ y ‘Everlong’, ambas pertenecientes al aclamado álbum The Colour and the Shape (1997). En ‘My Hero’, el público acompañó el estribillo con fuerza, mientras que ‘Everlong’ cerró la sesión con la intensidad habitual que la banda mantiene en sus presentaciones en vivo.

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Durante la presentación, Grohl también se tomó unos minutos para recordar algunos de sus Tiny Desk favoritos, entre ellos los de Washington Trouble Funk y Juvenile, reforzando el espíritu de admiración que el propio artista siente por el formato.

Este debut en Tiny Desk llega en un momento de alta actividad para la banda. En las últimas semanas, Foo Fighters pasó por el programa de The Late Show with Stephen Colbert, ofreció un concierto en el Irving Plaza de Nueva York y participó en el formato digital Track Star. Además, encabezó el festival Welcome to Rockville en Florida.

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La agrupación también prepara su próxima gran gira internacional, que incluirá estadios en Estados Unidos y Europa, además de una serie de conciertos junto a Queens of the Stone Age, consolidando así uno de los momentos más activos de su carrera reciente.