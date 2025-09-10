De Fito Páez a Green Day: esto pasaba en el mundo en 1994, cuando Colombia clasificó al Mundial de USA
Cuando la Selección Colombia clasificó a su tercer Mundial, en el mundo del rock estaban pasando hechos importantes.
La Selección Colombia volvió a poner a soñar a todo un país luego de alcanzar la clasificación al Mundial 2026. El pasado jueves, la Tricolor venció a Bolivia 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla, sellando así su pase directo a la cita orbital del próximo año y rompiendo una sequía de ocho años sin participar en una Copa del Mundo.
El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es especial para Colombia, ya que será la segunda vez que dispute un Mundial en suelo estadounidense. La primera fue en 1994, una clasificación histórica bajo el mando de Francisco Maturana que se convirtió en la tercera participación de la Tricolor en la máxima cita del fútbol.
Ese año no solo estuvo marcado por la ilusión futbolera. El mundo de la música, el cine y el deporte vivió momentos que aún hoy siguen siendo parte de la memoria colectiva. Desde el último concierto de Nirvana hasta el nacimiento de la PlayStation, 1994 fue un año que dejó huella.
Ese año, la música vivió un cambio de época. Nacieron bandas que marcarían su género para siempre: Rammstein y Muse.
En cuanto a discos, llegaron obras que hoy son referencia:
Y en la radio sonaban himnos que se volvieron eternos:
