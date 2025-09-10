De Fito Páez a Green Day: esto pasaba en el mundo en 1994, cuando Colombia clasificó al Mundial de USA

La Selección Colombia volvió a poner a soñar a todo un país luego de alcanzar la clasificación al Mundial 2026. El pasado jueves, la Tricolor venció a Bolivia 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla, sellando así su pase directo a la cita orbital del próximo año y rompiendo una sequía de ocho años sin participar en una Copa del Mundo.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es especial para Colombia, ya que será la segunda vez que dispute un Mundial en suelo estadounidense. La primera fue en 1994, una clasificación histórica bajo el mando de Francisco Maturana que se convirtió en la tercera participación de la Tricolor en la máxima cita del fútbol.

Ese año no solo estuvo marcado por la ilusión futbolera. El mundo de la música, el cine y el deporte vivió momentos que aún hoy siguen siendo parte de la memoria colectiva. Desde el último concierto de Nirvana hasta el nacimiento de la PlayStation, 1994 fue un año que dejó huella.

¿Qué pasaba en el mundo cuando Colombia clasificó al Mundial de 1994?

1 de marzo – Último show de Nirvana: Kurt Cobain y Nirvana se despidieron de los escenarios en Múnich, Alemania. Fue el adiós de una de las bandas más influyentes del grunge. 21 de marzo – La lista de Schindler arrasa en los Oscar: La cinta de Steven Spielberg gana 7 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. 5 de abril – Muerte de Kurt Cobain: El ícono del grunge se quitó la vida en Seattle, marcando el fin de una era en el rock de los 90. 1 de mayo – Fallece Ayrton Senna: El legendario piloto brasileño murió en un accidente durante el GP de San Marino. 7 de junio – Comienza el Mundial USA ‘94: Estados Unidos recibió por primera vez una Copa del Mundo, y Colombia vivió su tercera participación en un Mundial. 2 de julio – Asesinan a Andrés Escobar: Tras un autogol contra EE.UU., el defensor colombiano fue asesinado en Medellín. 6 de julio – Estreno de Forrest Gump: Tom Hanks encarnó a un personaje entrañable que conquista la gran pantalla. 17 de julio – Brasil campeón del mundo: La “Canarinha” levantó su cuarta Copa tras vencer por penales a Italia. 5 de septiembre – Nace la PlayStation: Sony lanzó su primera consola, revolucionando la industria de los videojuegos. 28 de noviembre – Matan a Jeffrey Dahmer: El infame “Caníbal de Milwaukee” fue asesinado en prisión.



El sonido de 1994

Ese año, la música vivió un cambio de época. Nacieron bandas que marcarían su género para siempre: Rammstein y Muse.

En cuanto a discos, llegaron obras que hoy son referencia:

Dookie – Green Day

Re – Café Tacvba

El nervio del volcán – Caifanes

Korn – Korn

Mägo de Oz – Mägo de Oz

Y en la radio sonaban himnos que se volvieron eternos: