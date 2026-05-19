Concierto de The Strokes en Bogotá; fecha, lugar y precio de las entradas para ver su gran regreso

Colombia sigue siendo el escenario perfecto para recibir a cientos de artistas nacionales e internacionales que han sido muy populares en todo el mundo. En esta oportunidad, después de semanas de expectativa, finalmente se anunció el show de The Strokes en Bogotá, en lo que sería su primer concierto en solitario en el país, pero también su regreso triunfal a los escenarios.

Después de que dieron un show por todo lo alto en Coachella 2026, cientos de personas se emocionaron con lo que sería su gira de regreso por diferentes países. Sin duda, esto generó mucha expectativa, en especial por saber cuáles eran esas ciudades en donde se iban a presentar y lo que podría ser este importante evento, que llevaría a muchos de sus fans a recordar sus mejores años de juventud.

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Los artistas ya agotaron las entradas para verlos en diferentes partes del mundo, así que en esta oportunidad hay gran expectativa por todo lo que será su show en Colombia. Según dio a conocer la banda, todo está listo para que se presenten por primera vez en la capital el próximo dos de diciembre del 2026 en el Coliseo MedPlus.

Este es uno de los escenarios más importantes de la capital, así que este es un show que promete ser uno de los mejores que se va a realizar para finalizar el 2026. La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval se va a realizar desde el miércoles 20 de mayo del 2026 a las 10:00 a.m. y la venta general desde el viernes 22 de mayo a la misma hora, por medio de la página web de Ticketmaster Colombia.

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En esta oportunidad, la banda no solo quiere emocionar a sus seguidores al cantar sus clásicas canciones, sino que también van a dar a conocer su nuevo álbum ‘Reality Awaits’ que es su séptimo lanzamiento de estudio que llega a las plataformas en el verano.