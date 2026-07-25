La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya llegó a su fin y cientos de personas quedaron felices de ver el rendimiento de sus equipos a lo largo del torneo. En las últimas horas, la FIFA dio a conocer el ranking de los mejores jugadores que se destacaron a lo largo del campeonato por su actuación en los múltiples partidos.

Entre el top 100 de los mejores jugadores del campeonato del mundo, destacaron algunos colombianos que, sin duda, dieron mucho de qué hablar a lo largo del torneo. Por eso, en esta oportunidad te damos a conocer cuáles fueron los futbolistas colombianos que se destacaron a lo largo de todo el campeonato.

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¿Cuáles fueron los mejores jugadores colombianos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cuando empezó el torneo, había gran expectativa sobre lo que sería la actuación de varios jugadores colombianos, entre ellos Luis Díaz y James Rodríguez, quienes dieron mucho de qué hablar durante los últimos meses. Sin embargo, los deportistas no lograron destacar en las primeras posiciones, ni destacar en los juegos que tuvo la tricolor a lo largo del torneo.

El jugador colombiano más importante y quien destaca en el ranking de la FIFA fue el arquero Camilo Vargas, quien se quedó en el puesto número 11. Después, saltamos al puesto número 35, que es para Daniel Muñoz, quien logró destacar en algunos de los partidos.

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🇨🇴🔝 La FIFA publicó el RANKING de los mejores jugadores del Mundial y estos fueron los colombianos mejores posicionados. Cabe aclarar que la ubicación de Camilo Vargas obedece al listado de solo arqueros, sin embargo tiene mejor calificación que sus demás compañeros. pic.twitter.com/uaWsj81jKJ — Bolavip Colombia (@BolavipCo) July 23, 2026

En el caso de Luis Díaz, no logró quedar en las primeras posiciones y se quedó con el puesto 58, asegurando que no se destacó mucho en el campeonato, en comparación con las expectativas que se tenían. En el puesto 69 se quedó Jhon Arias, quien logró brillar en algunos encuentros, pero no logró avanzar como se esperaba de él en los partidos definitivos.

Finalmente, el puesto 122 es para Gustavo Puerta, siendo una de las grandes revelaciones de esta Copa Mundial, ya que no había tantas referencias del colombiano, quien logró sorprender a todos. El gran ausente es James Rodríguez, quien no aparece en las primeras 100 posiciones de los mejores jugadores, y hablan sobre el bajo nivel del 10 de la selección Colombia.