Def Leppard anuncia su gran regreso a Colombia en 2026: fecha, lugar, precios y más

Def Leppard es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Este grupo ha encantado a miles de fanáticos desde sus inicios en la década de los ’70’s, hasta la actualidad, donde se mantienen con gran vigencia.

Este grupo liderado por Joe Elliott ha encantado a miles de personas, tanto en sus grabaciones de estudio, como también en sus shows en vivo alrededor del mundo.

Colombia ha podido presenciar 2 conciertos de este grupo en su historia. Sin embargo, la emoción de los fanáticos de la banda se disparó, luego de que la agrupación confirmara su regreso al país.

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Def Leppard volverá al continente en este 2026 con una gira imperdible, en la que Colombia volverá a decir presente. Para que no se pierda ni un detalle de este show, aquí les contamos toda la información.

Def Leppard regresa a Colombia en 2026

Sin lugar a dudas, Def Leppard es una de las bandas más legendarias en la historia del rock. Este grupo tiene una trayectoria intachable, y así lo ha demostrado con éxitos inigualables.

Este grupo ha enamorado a miles de personas, y tendrá la posibilidad de volverá a hacerlo en este 2026. Def Leppard se ha presentado a nivel internacional durante este año con una gira imperdible.

Latinoamérica estará en esta gira, y Colombia por supuesto, será uno de los países protagonistas. Este grupo se presentará en el país por tercera vez en su historia el próximo 2 de noviembre de 2026.

El show tendrá lugar en el Movistar Arena, con la presencia de Extreme como banda invitada, otra agrupación destacada en el rock desde el siglo pasado.

En cuanto a los precios de la boletería, son los siguientes:

Tribuna Fan Sur – $899.000 + $161.000

Piso 2 (202 – 206 & 214 – 218) – $579.000 + $104.000

Piso 2 (207 – 213) – $539.000 + $97.000

Platea – $469.000 + $84.000

Piso 3 (306 – 314) – $299.000 + $54.000

Piso 3 (302 – 305 & 315 – 318) – $279.000 + $50.000

La boleteria puede encontrarla en TuBoleta, con preventa artista desde el próximo martes 2 de junio a las 10:00 a.m., al igual que preventa Movistar, y preventa Spotify.

La venta general comenzará el viernes 5 de junio a las 4:00 p.m. hasta agotar existencias.

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Por último, el resto de fechas de la banda en el continente para este año de 2026 se disponen de la siguiente manera: