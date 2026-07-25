Hora y dónde ver en VIVO SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich ¿El regreso de Luis Díaz?

Ya regresan los torneos nacionales, internacionales y las grandes estrellas del fútbol vuelven a las canchas después de todo lo que fueron los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por eso, el Bayern Múnich va a enfrentar a Wehen Wiesbaden en lo que será el primer encuentro amistoso del equipo alemán después de la temporada de vacaciones.

Por eso, las personas están hablando sobre quiénes serán los jugadores que harán parte del evento deportivo. En especial, por las figuras que sin duda lograron mostrar que tienen mucho que dar para poder seguir brillando en sus clubs, pero al parecer, para verlos, sus fans tendrían que esperar un poco más.

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Hora y dónde ver en VIVO SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

Según se dio a conocer por medio de redes sociales, para este partido amistoso no se va a contar con la participación de las grandes estrellas del Bayern. Es decir, que Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y Manuel Neuer no van a estar disponibles en el primer encuentro deportivo del cuadro aleman.

Esto teniendo en cuenta que el club tomó la decisión de dar unos días más de vacaciones a esos jugadores que hicieron parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, podrían llegar mucho más descansados y así tener un mejor rendimiento en todo lo que se viene en esta temporada contra múltiples equipos que tienen sed de victoria.

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Los jugadores que harán parte serán algunos de los que no hicieron parte del Mundial 2026 y que hacen parte del club, pero en equipos de divisiones menores que hacen parte de la filial FC Bayern Campus. También aseguraron que jugadores que estaban lesionados siguen en el proceso de recuperación para poder regresar a los torneos oficiales.

El partido en VIVO se puede ver por medio de la plataforma exclusiva del FC Bayern TV Plus desde las 8:30 a.m. y se va a jugar en el estadio BRITA-Arena. La suscripción a la plataforma tiene un valor de cuatro euros, es decir, $15.000 pesos colombianos, y se puede pagar por medio de la página web oficial del equipo.