Así fue el primer concierto de Metallica en Colombia: Duró más de 2 horas y cantaron 20 canciones

Metallica es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes de la historia del metal y la música en general. Esta agrupación ha logrado protagonizar una cantidad enorme de momentos legendarios alrededor del mundo.

Varios de los shows de esta agrupación se han quedado en la memoria de sus fanáticos. De hecho, algunos de ellos han sido en Colombia.

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La agrupación se ha presentado 4 veces en este país. Sin embargo, en este caso hablaremos sobre el primer show que dio en este territorio, y del histórico ‘setlist’ que presentó en Colombia.

El primer concierto de Metallica en Colombia

Metallica ha sido una de las bandas más aclamadas en Sudamérica en los últimos años. Esta agrupación ha sido capaz de encantar a miles de fanáticos, gracias a shows brillantes en el continente.

Colombia no ha sido la excepción, ya que el país ha logrado presenciar 4 shows históricos de Metallica. Sin embargo, esta vez viajaremos al pasado para recordar el primer de ellos.

El primer concierto de Metallica en Colombia data del 2 de mayo de 1999. En aquella fecha, James Hetfield y compañía se presentaron desde el Parque Simón Bolívar, con un show que también tuvo participación de La Pestilencia.

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Aquella noche el show duró poco más de 2 horas y tuvo varios de los mejores clásicos de la banda, además de algunos ‘covers’ de Mitfits. El ‘setlist’ al completo fue el siguiente.

Breadfan Master of Puppets Of Wolf and Man The Thing That Should Not Be Fuel The Memory Remains Bleeding Me Bass/Guitar Solos The Four Horsemen For Whom the Bell Tolls King Nothing Wherever I May Roam One Fight Fire With Fire Nothing Else Matters Sad but True Creeping Death Die, Die My Darling Enter Sandman Battery

Este concierto fue subido por la banda en su totalidad en su canal de YouTube:

Sin lugar a dudas, este show es recordado por miles de fanáticos, quienes lo consideran una memoria imborrable dentro de la fanáticada de Metallica en Colombia quienes los siguen de manera fiel desde hace varias décadas, al igual que a sus éxitos.

Por el momento, la agrupación no tiene planeados próximos shows en Colombia. No obstante, la fanaticada y los promotores confían en poder cumplir el sueño de ver nuevamente a esta icónica banda con un show imperdible en el país que recuerde los mejores momentos del thrash metal y el ‘headbanging’.