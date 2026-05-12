Anuncian nuevo festival de rock con The Strokes y Gorillaz como protagonistas; cuándo, dónde y precio

Este 2026 se viene convirtiendo en el año de los eventos musicales más importantes en la historia de la música, pero en especial del rock, pues ya son muchos los festivales en donde este género es el verdadero protagonista. El pasado lunes 11 de mayo anunciaron un nuevo festival en donde se marcaría el gran regreso de The Strokes y Gorillaz al escenario como dos de los artistas principales que tendrán en el escenario.

Las agrupaciones se vienen convirtiendo en dos de las más importantes en todo el mundo, que son sus canciones; varias veces se han destacado a nivel nacional e internacional. Hace mucho no se sabía de ellos en grandes eventos, así que el anuncio de este nuevo cartel sin duda generó múltiples comentarios entre los fans, quienes cuentan los días para verlos en VIVO.

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Se trata del ‘Primavera Sound’ que se va a realizar en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de este 2026. Para muchos, es uno de los eventos más grandes de rock que se hace cada año y así quedaría demostrado con la presencia de estas agrupaciones, que marcarían su llegada nuevamente a Latinoamérica con su llegada a este escenario.

The Strokes y Gorillaz llegan al Primavera Sound

El Primavera Sound de Buenos Aires, Argentina, se va a realizar el próximo 28 y 29 de noviembre del 2026. En esta oportunidad, el cartel del evento sorprendió a todos los fans, quienes no podían creer la cantidad de artistas importantes a nivel internacional que se van a presentar en este evento.

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The Strokes y Gorillaz son los dos artistas principales del evento, encabezando el cartel de la mano de Yung Lean, Santiago Motorizado, entre otros famosos cantantes que posicionan este festival como uno de los más grandes e relevantes del 2026. Además, hay quienes dicen que en las próximas semanas se darían otras sorpresas, de nuevo cantantes que llegarían al escenario.

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Por ahora, no hay mayor información sobre los precios, teniendo en cuenta que sacarán algunos paquetes para ir un solo día o dos, pero todo esto es totalmente variable y depende de los organizadores del evento. Según los valores del 2025, el valor de las entradas podría estar entre $900.000 o $1.500.000.