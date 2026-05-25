¿Cada cuánto debería lavar su carro? Esta es la frecuencia recomendada por expertos

La mayoría de los dueños de automóviles conocen todos los detalles de cuándo hacer las revisiones pertinentes, cambios de aceite, mantenimientos, entre otras cosas, dejando por fuera algo vital. Muchos suelen quitarle relevancia al lavado y la importancia de mantener el exterior en excelentes condiciones.

Lavar el carro frecuentemente no es solo algo estético, pues ayudaría a mitigar el desgaste de la pintura, entre otras muchas cosas. Por tal motivo, expertos revelaron cada cuánto se debe hacer y las consecuencias que podría traer la suciedad en el automóvil.

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Frecuencia ideal para lavar su carro

Kia fue uno de los expertos en revelar la frecuencia con la que un propietario debe lavar su carro. Según mencionó, lo ideal es hacerlo dos veces por semana, siempre y cuando no ande por trochas o zonas húmedas donde se suele ensuciar más. De ser así, se recomienda hacerlo una vez por semana.

Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas, el uso que le de al vehículo, tipo de pintura. Lo último también para conocer qué tipo de lavado es el ideal. A pesar de ello, siempre se sugiere algo suave con el fin de proteger la pintura.

“La cantidad de suciedad que acumule tu carro dependerá directamente de la frecuencia con la que lo utilices y los trayectos que realices. Las personas que conducen a diario, ya sea para ir al trabajo o para hacer largos recorridos por carretera, quizá necesitarán lavar su auto entre dos y tres veces al mes”, agregó Kia.

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Consecuencias de no lavar el carro frecuentemente