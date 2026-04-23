Esto vale una póliza de seguro todo riesgo para moto en 2026: ¿Más cara que la de carro?

Tener una moto en Colombia puede ofrecer una gran cantidad de facilidades en el día a día. Varias personas optan por adqurir este medio de transporte gracias a su comodidad, y el ahorro que permite al no utilizar transporte público.

Sin embargo, tal y como sucede con cualquier otro vehículo, tener una moto implica varias responsabilidades que debe cumplir de forma innegociable, además de algunos añadidos que pueden ser necesarios por su seguridad.

Uno de estos últimos casos es la póliza todo riesgo. Si bien el único seguro obligatorio para transitar con su vehículo es el SOAT, esta opción también puede protegerlo de una mayor manera.

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Por ello, si usted está interesado en adquirir una de estas pólizas, aquí les contamos cual es su costo, y las variables que debe tener en cuenta.

Esto vale una póliza todo riesgo para moto en 2026

Sin lugar a dudas, poder tener una póliza todo riesgo para su moto puede permitirle tener una mayor tranquilidad al poseer un vehículo. Estos seguros permiten cubrir varios accidentes, fallas o pérdidas para su moto.

Gracias a esto, varias personas optan por cotizar una de estas pólizas para su motocicleta. Sin embargo, es importante resaltar que estas pueden tener un costo ciertamente elevado.

A la hora de cotizar una todo riesgo para su moto, hay distintas variables que debe tener en cuenta, y que afectan el precio. Una de ellas es la antiguedad del vehículo, o incluso el estado mecánico de la misma.

Del mismo modo, también se consideran otros aspectos referentes al dueño del vehículo. Algunos de estos aspectos son: su edad, enfermedades que pueda padecer, su estado de salud general.

En el caso de una cobertura total, el costo promedio de una moto en buen estado y sin fallas mecánicas puede presentarse en una cifra aproximada a 1.900.000 pesos colombianos.

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Sin embargo, en casos de cobertura parcial, este costo puede disminuir a incluso la mitad, aunque, por supuesto, se tienen en cuenta menores afectaciones para su vehículo.

Cabe aclarar que estas valoraciones pueden variar según su ciudad, o la aseguradora, por lo que se recomienda llevar a cabo su cotización con distintas opciones.

¿Es más cara que la de carro?

Al igual que en el caso de las motos, el avaluo de una poliza todo riesgo para su carro puede variar por distintos factores. Sin embargo, este seguro suele tener un mayor costo para las motocicletas.

Esto se debe a que las motos corren mayores riesgos de accidente. No obstante, si tiene un carro, se recomienda cotizar su caso en específico si está interesado en un seguro todo riesgo.