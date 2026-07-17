Hora y dónde ver en VIVO GRATIS Atlético Nacional vs. Deportivo Táchira HOY 17 de julio

Este viernes 17 de julio del 2026 se va a desarrollar el primer juego amistoso de Atlético Nacional en Colombia. En esta oportunidad, el equipo paisa va a jugar contra Deportivo Táchira y no solo será un preparatorio, sino que también va a servir para recaudar fondos para los más necesitados en Venezuela.

Ya se dieron a conocer todos los detalles sobre lo que será el comienzo del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-2, y Atlético Nacional ya confirmó quiénes serán los jugadores que llegan a reforzar el equipo. Por eso, quieren primero jugar un amistoso, antes de empezar de lleno con todo lo que será el campeonato, con la gran llegada de Franco Armani.

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Hora y dónde ver en VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Táchira

Llegó el día en el que Atlético Nacional va a volver a saltar a las canchas y este viernes 17 de julio del 2026 se va a enfrentar contra Deportivo Táchira en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 7:00 p.m. En esta oportunidad, los hinchas podrán volver al estadio a apoyar al cuadro verdolaga y de paso, darle una mano a las personas afectadas en Venezuela.

El encuentro deportivo está programado para que se desarrolle este viernes 17 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. y va a tener transmisión en VIVO en los canales de Win, Win+ y WinPlay por medio del plan de suscripción paga. Además, en esta oportunidad, por primera vez, también van a transmitir el partido por medio del canal de YouTube y TikTok de Win, en donde podrán seguir el minuto a minuto del partido.

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Hasta ahora, no se conocen muchos detalles sobre quiénes serían los titulares que van a saltar a la cancha por parte del cuadro verdolaga. Pero hay una gran ilusión de todo lo que podría pasar en el juego, teniendo en cuenta los nuevos refuerzos con los que esperan coronarse campeones en el segundo semestre.

Todo el dinero recaudado en el partido de Nacional vs. Táchira será destinado para ayudar a todas las personas damnificadas por el terremoto de Venezuela, en donde se vieron cientos de personas afectadas, perdiéndolo todo.