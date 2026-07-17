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Créditos: The Rolling Stones

Así puede ganar un cupo para el exclusivo Listening Party de The Rolling Stones en Bogotá

Paso a paso para ganar un cupo para participar en el exclusivo Listening Party de The Rolling Stones en Bogotá.

Daniela González
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The Rolling Stones quieren seguir haciendo historia y en esta oportunidad van a tener un espacio especial para que todos sus fans de Bogotá puedan escuchar su nuevo álbum en exclusiva. Por eso, con Radioacktiva, el planeta rock, lo lleva a vivir esta experiencia para que usted pueda ser el primero en escuchar todos los nuevos sencillos de la banda.

El próximo 22 de julio se va a realizar una Listening Party especial para que los verdaderos fans de The Rolling Stones puedan escuchar su nuevo álbum Foreign Tongues. Este es uno de los discos de rock más esperados del 2026, pues es una propuesta diferente que presentan los artistas que llevan varios años juntos.

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¿Cómo ganar un cupo para participar para asistir al Listening Party de The Rolling Stones?

La cita es el próximo 22 de julio del 2026, pero solo hay diez cupos para las primeras personas que cumplan con todos los requisitos y puedan vivir una experiencia junto a los otros fans de The Rolling Stones.

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Paso a paso para participar

  1. Registre sus datos en el siguiente formulario; hay plazo hasta el próximo 20 de julio a las 11:59 p.m. Se va a habilitar una casilla en donde debe aceptar recibir información en su correo electrónico sobre todo lo relacionado con la banda.
  2. El 21 de julio a las 9:00 a.m. se van a enviar correos electrónicos con toda la información sobre la actividad que debe cumplir para poder ser uno de los seleccionados. Recuerde revisar en la bandeja de spam o correos no deseados y tendrá plazo para responder hasta las 12:00 p.m. del 21 de julio.
  3. Solo hay 10 cupos, así que los primeros que resuelvan toda la actividad correctamente y cumplan con todas las condiciones serán los felices ganadores de poder estar en el Listening Party a escuchar lo mejor de The Rolling Stones.
  4. El próximo 22 de julio se van a anunciar a los ganadores de la actividad por medio del correo electrónico registrado en el formulario.
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