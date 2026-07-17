The Rolling Stones quieren seguir haciendo historia y en esta oportunidad van a tener un espacio especial para que todos sus fans de Bogotá puedan escuchar su nuevo álbum en exclusiva. Por eso, con Radioacktiva, el planeta rock, lo lleva a vivir esta experiencia para que usted pueda ser el primero en escuchar todos los nuevos sencillos de la banda.

El próximo 22 de julio se va a realizar una Listening Party especial para que los verdaderos fans de The Rolling Stones puedan escuchar su nuevo álbum Foreign Tongues. Este es uno de los discos de rock más esperados del 2026, pues es una propuesta diferente que presentan los artistas que llevan varios años juntos.

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¿Cómo ganar un cupo para participar para asistir al Listening Party de The Rolling Stones?

La cita es el próximo 22 de julio del 2026, pero solo hay diez cupos para las primeras personas que cumplan con todos los requisitos y puedan vivir una experiencia junto a los otros fans de The Rolling Stones.

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Paso a paso para participar