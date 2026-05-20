Travis Barker estrenará documental sobre el accidente que cambió su vida ¿Cuándo y dónde verlo?

El nombre de Travis Barker vuelve a ocupar el centro de atención en el mundo tras el anuncio de un nuevo documental titulado “Louder Than Fear”, una producción que explora en profundidad los momentos más oscuros, complejos y transformadores de su vida personal y profesional. El proyecto se estrenará en plataformas de streaming a través de Hulu y Disney+, con fecha prevista para el 13 de agosto de 2026.

La producción reconstruye el recorrido del músico desde sus orígenes humildes en Laguna Beach, donde trabajó como recolector de basura, hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la batería en el rock contemporáneo. Sin embargo, el documental evita enfocarse únicamente en el éxito y pone el foco en las heridas emocionales, las pérdidas y los procesos de reconstrucción que marcaron su historia.

Le puede interesar: Los artistas colombianos que estuvieron a punto de colaborar con Travis Barker

Uno de los ejes centrales del relato gira en torno al accidente aéreo ocurrido el 19 de septiembre de 2008. Ese día, el Learjet 60 en el que viajaba Barker se estrelló poco después del despegue. En el siniestro fallecieron los pilotos, su asistente Chris Baker y el guardia de seguridad Charles “Che” Still. Barker y su amigo DJ AM sobrevivieron, aunque sufrieron graves quemaduras que cambiaron su vida para siempre.

A partir de ese momento, el músico enfrentó un profundo trastorno de estrés postraumático que lo alejó durante años de los aviones y condicionó su carrera artística. Durante más de una década evitó volar, hasta que en 2021 retomó gradualmente los viajes con apoyo de su entorno cercano, incluida su entonces pareja Kourtney Kardashian.

Necesita saber: El álbum de Blink-182 que se metió dentro de los más importantes del siglo; marcó una generación

¿De qué va a tratar el documental sobre Travis Barker?

El documental, filmado a lo largo de más de diez años, también examina cómo el trauma redefinió su relación con la fama, la música y la vulnerabilidad humana. La narrativa incorpora testimonios de colaboradores, material inédito y reflexiones personales que revelan el lado más íntimo del artista.

Según la sinopsis oficial, el proyecto busca mostrar “al hombre detrás de los tatuajes”, con una mirada directa a su proceso de sanación. En palabras del propio Barker, se trata de “una mirada sin filtros a mi trayectoria tras una experiencia que me cambió la vida, y además destaca a las personas maravillosas que tengo a mi lado y que me ayudaron a superarla. Me siento increíblemente afortunada de poder documentarlo y compartirlo con todos ustedes”.

Ver también: Blink-182 ¿Cómo fue el accidente de Travis Barker y por qué lo mencionan en One More Time?

El relato también profundiza en los efectos persistentes del trauma. El documental aborda episodios recientes de ansiedad y las dificultades que volvió a enfrentar en 2024, cuando retomó el miedo a volar. Este detalle refuerza la idea central de la obra: la recuperación no sigue una línea recta, sino un proceso constante de gestión emocional.

La producción no se limita a la tragedia. También explora la evolución artística de Barker, su impacto en la cultura pop y sus múltiples colaboraciones fuera de Blink-182. El documental muestra cómo el músico siguió creando, reinventándose y expandiendo su influencia en la industria musical.

No se pierda: Video del primer show de Blink-182 con Travis Barker en 1998