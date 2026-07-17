El guitarrista de rock ‘ideal’ para educar el oído, enamorarse del género y entender la magia de los solos

El rock cuenta con una cantidad enorme de artistas en su historia como género. Varias leyendas han tenido su paso inolvidable dentro de la trayectoria de la música, tanto como cantantes, como también con instrumentos como el bajo o la guitarra.

De forma concreta, los guitarristas han ocupado un lugar inolvidable en el rock. Los solos y los ‘riffs’ han marcado la senda del éxito para varias canciones, lo que ha permitido que varios intérpretes sellen su nombre en lo más alto del rock.

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Si usted aun no se ha apasionado por el rock ni tampoco por algún guitarrista en específico, aquí les recomendamos una que es ideal para comenzar este viaje a través de grandes leyendas de la música.

El guitarrista de rock ‘ideal’ para educar el oído y entender la magia de los solos

Indudablemente, el rock cuenta con una gama amplia de guitarristas de rock. Muchos de ellos responden a estilos sonoros totalmente distintos, por lo que elegir uno como favorito resulta complejo.

A pesar de esto, hay uno en particular que resalta como el mejor para entrar al género, y así también comprender la magia de los solos dentro de la música.

Se trata de, nada más y nada menos que, David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd. Este artista es uno de los grandes exponentes de la música, sobre todo por su estilo único al tocar.

Las canciones de Pink Floyd son parte legendaria del rock, y dentro de su duración comprenden varios solos inolvidables por parte de Gilmour.

Este guitarrista ha brillado en la historia, y puede ser una gran entrada al rock y a los solos, sobre todo por su suavidad y estilo envidiable para interpretar piezas en este instrumento.

Sin lugar a dudas, la trayectoria de Gilmour tanto en Pink Floyd, como en solitario, ha sido histórico, y por ello, para muchos, es un prócer indudable del rock.

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La pasión y fuerza de David Gilmour puede convertirlo en un gran fan de este género, y por supuesto, de los guitarristas como parte infaltable de este género que ha enamorado a millones.

De hecho, sus solos son testigo indudable del peso histórico de su banda, pero también del brillo jerárquico enorme de este artista dentro de la industria musical.