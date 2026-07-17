El rock es uno de los géneros que más se destaca en la actualidad, pues cientos de personas escuchan estos éxitos para acompañar diferentes momentos de su vida. Una de las bandas más populares es AC/DC, quien logró consolidar varios de sus sencillos, es especial ‘Thunderstruck’ que logró convertirse en la más escuchada.

La canción tiene una increíble historia detrás de cada estrofa, la cual va acompañada del sonido de Angus Young, quien logró hacer esta canción en compañía de su hermano, Malcolm. Los artistas estaban buscando inspiración y ocurrió un hecho que sin duda, logró transformar la forma en la que querían hacer este nuevo sencillo.

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¿Cuál es la historia detrás de ‘Thunderstruck’ de AC/DC?

Todo paso cuando estaba en la gira de Blow Up Your, en ese momento, Angus vivió un momento que nadie se esperaba ver. Cuando iba a en camino a visitar a la familia de su esposa, tomó una avioneta rumbo a Verlín, pero el tiempo en el avión fue algo que nunca pensó pasar, pues un rayo llego a impactar la aeronave, haciendo que esto marcara una momento muy importante en su vida.

Al bajarse, tenía claro que esto era una historia que quería contar en su vida, así que estaba listo para sentarse con la guitarra y empezar a componer. Hizo algunos trucos con la guitarra y junto a su hermano lograron hacer todo un ritmo, para posteriormente agregar la letra.

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Los sonidos de los truenos iban de la mano con todo lo que querían mostrar en esta canción, así que prepararon todo y en 1990 la lanzaron como su primer sencillo. Así lo contó el medio IndieHoy, en donde detallaron todo lo que pasó para que se pudiera dar el mayor himno del rock por parte de AC/DC.

Actualmente, la canción ya tiene 1748 millones de reproducciones, así que es considerada una de las más populares que sin importar el tiempo, se sigue posicionando como un himno del género que todos han escuchado al menos una vez en la vida.