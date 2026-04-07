Estos fueron los carros híbridos más vendidos en marzo 2026, ¿cuánto valen? Características

El mercado automotor colombiano confirma su giro hacia la electrificación. Durante marzo de 2026, los vehículos híbridos alcanzaron cifras históricas y consolidaron una tendencia de crecimiento impulsada por beneficios tributarios, menor consumo de combustible y una oferta cada vez más amplia en el país.

De acuerdo con cifras de ANDEMOS, los concesionarios matricularon 7.643 unidades con tecnologías híbridas en ese mes, lo que marcó un aumento del 72,4% frente al mismo periodo de 2025. Este resultado posiciona a marzo como el mejor mes del primer trimestre en ventas de este tipo de vehículos. Dentro del total, los sistemas mild-hybrid y los híbridos convencionales dominaron el mercado con 7.212 registros, reflejando un crecimiento del 67,4%.

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El protagonismo recae principalmente en los SUV compactos, segmento que lidera la preferencia de los consumidores con más de seis mil unidades comercializadas. Esta tendencia responde a la llegada de nuevas opciones electrificadas en tamaños más accesibles, lo que amplía el alcance de estos modelos.

En este escenario, el liderazgo por marcas lo encabezó Suzuki, que alcanzó 1.222 unidades vendidas y un crecimiento del 61,2%. Muy cerca aparece Kia, que sorprendió con un aumento del 245,5%, mientras Mazda aseguró el tercer lugar. Por su parte, Toyota descendió a la cuarta posición con una caída del 36%, y Renault cerró el Top 5.

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¿Cuál fue el carro hibrido más vendido durante marzo de 2026 en Colombia?

En cuanto a modelos, la Mazda CX-30 se posicionó como el vehículo híbrido más vendido del país en marzo, con 708 unidades y un crecimiento del 38,6%. Su combinación de diseño, eficiencia y trayectoria en el mercado la mantiene como una de las favoritas entre los compradores.

El segundo lugar lo ocupó la Kia Stonic, que registró 527 unidades y el mayor incremento del ranking (246,7%). Las mejoras recientes en diseño y la incorporación de transmisión automática impulsaron su demanda. El podio lo completó el Suzuki Swift con 473 unidades, consolidándose como el híbrido más destacado fuera del segmento SUV.

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Otros modelos relevantes incluyen la Toyota Corolla Cross, que cayó al cuarto lugar tras una disminución del 48,6%, y el Suzuki Dzire, que gana terreno como la opción más asequible del mercado.

En la zona media del ranking sobresalen la Ford Territory y la Kia Sportage Hybrid, ambas con cifras sólidas. También destacan la Renault Arkana, con 301 unidades, y la Hyundai Kona Hybrid, que creció un 64,4%.

El listado lo cierra la Nissan X-Trail e-Power con 267 unidades, reflejando el interés por tecnologías alternativas como los EREV.

Mazda CX-30: 708u = Desde $109.700.000 en su versión más básica Kia Stonic: 527u = Entre $91.990.000 y $106.990.000 Suzuki Swift: 473u = Entre $72.990.000 y $91.990.000 Toyota Corolla Cross: 378u = Entre $136.200.000 y $155.200.000 Suzuki Dzire: 352u = Entre $136.200.000 y $155.200.000 Ford Territory: 346u = Entre $148.990.000 y $168.990.000 Kia Sportage Hybrid: 339u = Entre $148.990.000 y $168.990.000 Renault Arkana: 301u = Desde $124,990,000 COP Hyundai Kona Hybrid: 296u = Desde $122.990.000 COP Nissan X-Trail e-Power: 267u = Desde $188.990.000 COP

Este comportamiento confirma que los híbridos ya no representan un nicho, sino una categoría clave dentro del mercado colombiano, con precios que varían aproximadamente entre los 80 y 180 millones de pesos según el modelo y equipamiento.