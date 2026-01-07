¡Ojo al dato! Estos son los vehículos que no tienen que hacer la tecnomecánica en 2026

En Colombia, la revisión tecnomecánica es uno de los requisitos obligatorios para que los vehículos puedan circular legalmente por las vías del país. Este control aplica para carros particulares, motos y vehículos de servicio público, y debe renovarse de forma periódica según el tipo y año del automotor.

La tecnomecánica es una inspección que evalúa el estado general del vehículo. Durante la prueba se revisan aspectos como frenos, luces, dirección, suspensión, llantas y el nivel de emisiones contaminantes. El objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y reducir el impacto ambiental del parque automotor.

Quienes no cuenten con la revisión vigente o circulen con un vehículo que no cumpla con las condiciones técnicas exigidas se exponen a sanciones. El Código Nacional de Tránsito contempla la infracción C35, que para 2026 implica una multa cercana a los $633.200 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

Vehículos que están exentos de la tecnomecánica en 2026

Aunque la revisión tecnomecánica es obligatoria para millones de conductores, la normativa vigente establece algunas excepciones. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y lo señalado en la Ley 2294, hay ciertos vehículos que no deberán cumplir con este requisito durante 2026.

En primer lugar, están los vehículos nuevos de servicio particular. Estos automotores solo deben presentarse a la primera revisión cinco años después de su fecha de matrícula. Por esta razón, los carros particulares matriculados en 2022 o en años posteriores no estarán obligados a realizar la tecnomecánica en 2026.

También se encuentran exentos los vehículos con placas extranjeras que ingresan al país por un tiempo limitado. Cuando la permanencia autorizada es de hasta tres meses, no se exige la revisión tecnomecánica durante ese periodo.

Finalmente, los vehículos antiguos que cuenten con un reconocimiento oficial tampoco deben someterse a esta inspección. No obstante, las autoridades aclaran que estos automotores deben mantenerse en adecuadas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, aun cuando no estén obligados a realizar la prueba.