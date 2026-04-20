6 plataformas con cursos virtuales gratuitos certificados: Ciberseguridad, programación y más

Los cursos virtuales se han convertido en una de las modalidades de educación más reconocidas a nivel mundial. Este modelo de aprendizaje ha sido un éxito, no solo por su largo alcance, sino por su capacidad autodidacta.

Cada vez son más las personas que deciden optar por llevar a cabo este tipo de cursos, con el objetivo de aprender nuevas habilidades, y capacitarse en áreas claves de la vida.

Aun así, en ciertos casos, y por la inversión tecnológica que requieren, el costo de estos cursos puede ser ciertamente elevado, solo en su inscripción.

No obstante, si usted desea disfrutar de cursos virtuales, y desea ahorrar dinero, les tenemos 6 plataformas donde puede obtener este aprendizaje de forma certificada y gratuita.

6 plataformas con cursos virtuales gratuitos

Con el crecimiento de la tecnología, la educación ha obtenido cada vez más posibilidades de acción. Miles de aprendices y profesores han logrado encontrar nuevas maneras de compartir su conocimiento.

Una de ellas ha sido justamente la vía virtual, donde ha llegado a darse un espacio a cursos, pero también a carreras y demás programas de aprendizaje.

En el caso puntual de los cursos, varias instituciones o páginas web han sido las encargadas de ofrecer estas posibilidades.

Grandes sitios se han ganado el renombre de ofrecer espacios de aprendizaje de tamaño enorme, además de hacerlo a un costo ínfimo o inexistente.

Si usted está interesado en este tipo de sitios web, aquí les tenemos 6 opciones donde podrá realizar cursos online, de forma totalmente gratuita.

La primera de ellas es Coursera. Esta es una de las redes más gratuitas, donde el aprendizaje está a la orden del día. Allí podrá encontrar varios cursos, y a su vez, alianzas con instituciones internacionales que también ofertan sus programas.

Aun así, en este caso se debe aclarar que algunos de sus certificados requieren un pago previo, aunque puede exentarse en ciertas condiciones.

En segundo lugar encontramos Platzi. Este es otro espacio donde encontrará un profundo catálogo de cursos, donde destacan áreas como la ciberseguridad o la programación.

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Para este caso concreto, varios cursos son gratuitos, aunque no todos ellos, por lo que se recomienda estar atento a posibles costos.

La mitad del top es para Crece con Google o Google Activate. Este espacio le permite disfrutar de varios cursos gratuitos, para aprender en áreas claves, con solo registrarse en esta página mundialmente reconocida.

3 plataformas imperdibles

En la cuarta plaza de esta lista destaca Capacitate Para El Empleo. Esta gran plataforma permite crecer en el mundo laboral, con aprendizajes que permiten obtener cada vez más oportunidades, a cambio de conocimiento adquirido de forma gratuito.

El penúltimo lugar es para Edutin Academy. Esta plataforma también permite llevar a cabo cursos de gran aprendizaje de manera gratuita, incluido su respectivo certificado.

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Finalmente, la última a destacar es edX. Este lugar ofrece cursos gratuitos de gran nivel, aunque, es importante resaltar que los certificados requieren un pago, que aun así se puede exentar.

Es importante resaltar que aunque el acceso a algunas de estas páginas es gratuito, en ciertos casos sus certificados requieren pagar, por lo que se recomienda tener en claro estas condiciones antes de iniciar los cursos.