Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece cursos de programación en Python GRATIS; hay 10 mil cupos

Cada vez son más las personas que tienen la necesidad de aumentar sus conocimientos aprendiendo sobre diferentes temas de tecnología que los ayudarán a alimentar su perfil laboral. Por eso, diferentes instituciones de educación superior y grandes multinacionales han dado a conocer toda la información sobre cursos GRATIS que podrían tomar las personas de forma virtual.

En esta oportunidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se une a Cisco para presentar una oferta de cursos de programación y tecnologías digitales completamente GRATIS de forma virtual, con certificación. Allí podrá encontrar diferentes programas académicos relacionados con ciberseguridad, análisis de datos, sistemas, entre otros, que son muy populares en el mercado laboral.

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¿Cómo inscribirse en los cursos GRATIS de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?

Según dio a conocer la institución de educación superior, son en total ocho cursos diferentes en temas de: Python, inteligencia artificial, Internet de las cosas, diseño de redes, emprendimiento digital y soporte en tecnologías de nueva información.

Cada uno de los programas tendrá una duración de seis a 70 horas según sea cada caso, pero esto lo podrá ver a la hora de la inscripción. Además, en muchos casos no solo se trata de clases teóricas, sino también prácticas, en donde podrá conocer casos reales que se viven en el ámbito laboral.

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Los certificados de estos cursos no solo serán por parte de la universidad, sino también de Cisco, una de las empresas de tecnología más grandes. Así que van a poder mejorar su perfil con educación que los ayudará en su futuro profesional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la página web de la universidad de forma virtual. Solo deben ingresar, buscar el curso de su preferencia y realizar la inscripción al que más llame su atención, según su disponibilidad de tiempo.

Además, debe tener en cuenta que sus datos sean los correctos, teniendo en cuenta que, en muchos casos, estos mismos que ponga a la hora de iniciar el curso son los que van a salir en sus certificados finales del curso.