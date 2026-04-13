Microsoft tiene cursos virtuales en tecnología: Análisis de datos, Fundamentos de IA y más ¡Gratis!

La tecnología es, sin dudas, uno de los campos de aprendizaje más importantes de la actualidad. El crecimiento de este sector industrial ha sido notable en los últimos años, y la sociedad empieza a girar entorno a este aspecto.

Actualmente miles de personas se capacitan en este sector, a través de cursos que tienen cada vez más oferta alrededor del mundo. De hecho, varias empresas de gran popularidad ofrecen la posibilidad de aprender aspectos importantes en la tecnología.

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Una de ellas es, de hecho, Microsoft, la cual ofrecen la posibilidad de llevar a cabo cursos de manera gratuita. Para que no se pierda esta opción, aquí le permitimos conocer los detalles.

Microsoft ofrece cursos gratis en tecnología

Dentro del mundo de la tecnología cada vez más aspectos y novedades llegan año tras año. Miles de personas disfrutan de este sector y la gran cantidad de facilidades que permiten sus elementos.

Varios cursos profundizan en la importancia de la tecnología, y en enseñar a los interesados en la innovación que empieza a regir alrededor del mundo.

Algunos de los cursos que permiten aprender alrededor de la tecnología pueden ser ciertamente costosos. Sin embargo, algunos cursos son ofertados de manera gratuita, y por empresas de fama indudable.

Una de ellas es Microsoft, de hecho. En la plataforma de Microsoft Learn existen varios cursos en los que podrá explorar varias áreas de la tecnología de manera notable.

Algunos de los sectores que poseen cursos en esta plataforma son: Introducción al análisis de datos de Microsoft, Fundamentos de la seguridad de la inteligencia artificial y más.

Allí podrá encontrar cursos, módulos, e incluso ruta de aprendizaje que le permitirá conocer documentación referente a la tecnología de forma gratuita.

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Para entrar a esto, solo deberá ingresar a Microsoft Learn, y dirigirse al apartado de ‘examinar todas las rutas de aprendizaje y módulos’.

El conocimiento en esta plataforma es gratuito. Sin embargo, el certificado de algunas áreas de aprendizaje pueden requerir un pago, a cambio de presentar un exámen.

Aun así, Microsoft Learn es una de las mejores páginas para capacitarse en la actualidad, sobre todo si se refiere a la tecnología, la inteligencia artificial, y las áreas que actualmente innovación y dominan el mundo a nivel industrial.