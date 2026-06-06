¿Cuál es la canción de rock más triste de todos los tiempos? Un estudio científico reveló la respuesta

La música tiene la capacidad de despertar emociones profundas, y algunas canciones han logrado conmover a generaciones enteras con sus letras, melodías e historias. Aunque la tristeza es un sentir muy subjetivo, un estudio científico se propuso analizar distintos factores emocionales para determinar cuál es la canción de rock más triste de todos los tiempos.

El resultado sorprendió a muchos fanáticos del género y reavivó el debate sobre las composiciones más emotivas de la historia de la música. ¿Cuál fue?’ Aquí le contamos.

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¿Cuál es la canción de rock más triste de todos los tiempos?

En base a un estudio hecho por HappyOrNot, la revista digital británica ‘Far Out’ destacó que suelen reucrrir a melodías melancólicas en momentos de dolor o introspección. Bandas como REM, The Smiths o Nirvana se convierten en un refugio durante ‘tusa’.

Este tipo de música según ‘Far Out’ “nunca debe ser rechazada en favor de otra más alegre”, pues estas melodías no pueden ofrecer. Por eso, en un estudio que realizaron descubrieron las canciones más tristes que generan tristeza, a pesar de ser un sentimiento subjetivo.

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En ese orden de ideas, la canción que eligieron fue ‘Black’ de Pearl Jam y ‘Nutshell’ de Alice In Chains como ejemplos de lestras que logran transmitir dolor. A pesar de ello, la número un indiscutible es ‘Something In The Way’ de Nirvana, pues es un tema con una atmósfera cruda y sombría. Es un relato de soledad y desesperanza, que carga con una tristeza silencioza como un tributo a la soledad de Cobain.