Alcaldía de Bogotá lanzó curso gratuito de Photoshop con el SENA: ¿Dónde y cuándo?

La Alcaldía de Bogotá, en articulación con el SENA, abrió una nueva oportunidad de formación para quienes buscan fortalecer sus habilidades digitales sin costo. Se trata de un curso presencial de Photoshop que se desarrollará en la localidad de Suba, enfocado en el aprendizaje práctico del diseño gráfico y la edición de imágenes.

El programa académico comenzará el próximo 5 de mayo y se dictará los días martes y jueves en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Experiencia TIC Suba Aprende, ubicado en la Casa de la Participación, en la Calle 147 # 90–74. Esta iniciativa hace parte de las estrategias distritales para impulsar la educación tecnológica y mejorar la empleabilidad de los ciudadanos en sectores creativos y digitales.

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¿A quiénes va dirigido el Curso gratuito de Photoshop?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años interesadas en adquirir conocimientos en herramientas de diseño. Los asistentes aprenderán desde fundamentos básicos hasta técnicas más avanzadas para crear piezas gráficas y retocar imágenes con estándares profesionales. Además, el enfoque práctico permitirá que los participantes desarrollen proyectos reales durante la formación.

¿Cómo inscribirse?

Quienes deseen participar deben cumplir un requisito esencial: contar con registro activo en la plataforma SENA Sofía Plus. En el caso de los menores de edad, la inscripción exige diligenciar el formato de tratamiento de datos y adjuntar el documento de identidad del acudiente, en cumplimiento de las normativas vigentes.

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El proceso de inscripción se realiza en línea a través del portal oficial habilitado por la administración distrital. Debido a la alta demanda que suelen tener este tipo de cursos gratuitos en Bogotá, las autoridades recomiendan completar el registro lo antes posible. Los cupos son limitados y el sistema cerrará automáticamente la convocatoria una vez se alcance la capacidad máxima.

Esta apuesta educativa refuerza el compromiso de la ciudad con la formación en competencias digitales, un campo cada vez más relevante en el mercado laboral. El manejo de herramientas como Photoshop no solo amplía las oportunidades profesionales, sino que también impulsa el emprendimiento en áreas como el diseño, la publicidad y la creación de contenido digital.

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