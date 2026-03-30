¿Dónde estudiar programación en Medellín? 5 cursos buenos, baratos y con certificado

Para muchos, la programación es la carrera del futuro, pues cada vez se necesitan más personas expertas en este tema de informática y sistemas para poder manejar diferentes negocios. Así que si está pensando en hacer un curso de este tipo, le traemos el listado de los mejores cinco lugares en Medellín en donde podrá aprender mucho más de este tipo de temas, para poder certificarse como un experto.

Este listado se hizo teniendo en cuenta que los lugares queden en Medellín o sitios cercanos, pero no solo eso, sino que tengan certificación y su precio sea asequible ante los demás. Todos cuentan con un plan de estudios que lo podría ayudar a aprender sobre diferentes temas, además de la programación.

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5 cursos buenos para estudiar programación

Cesde: Allí tienen un curso técnico laboral especializado en asistencia en desarrollo de software; los estudiantes podrán conocer más sobre cómo realizar aplicativos tipo web para múltiples dispositivos utilizando herramientas de lenguaje de programación en un entorno productivo. Son en total tres semestres y, aunque no hay muchos detalles sobre el precio, sí tiene certificado, que podrá ayudarlo a alimentar su hoja de vida.

RIWI: Es una institución que tiene diferentes cursos, todos con énfasis en programación desde diferentes programas. Los estudiantes van a aprender todo lo relacionado con el desarrollo de software y no necesitan conocimientos previos; en la página web se encuentra el formulario para pedir información relacionada con precios.

Comfama: La caja de compensación familiar tiene diferentes cursos disponibles para todos sus afiliados y particulares, según la categoría, pero van desde los $146.000 hasta los $470.000; puede variar según el curso de su elección. Todos se realizan en la sede central de la empresa, así que allí podrá encontrar más información sobre los costos y conocimientos para acceder al programa.

Pygmalion Tech: Es una institución que se especializa en todo lo relacionado con programación, tecnología e inteligencia artificial, por eso desarrollan diferentes tecnologías que ayuden a dar solución a los problemas que tienen diferentes empresas a lo largo del tiempo. Cuentan con diferentes cursos, pero todo lo relacionado con los precios se da a conocer por medio de la página web.

Academia Geek: Es una academia que se especializa en todo lo relacionado con tecnología, robótica, inteligencia artificial, entre otros. Tienen diferentes cursos y soluciones empresariales para todos aquellos que quieren profundizar un poco más en el tema y trabajando de la mano con industrias presentando una solución a sus problemas reales; todo lo relacionado con costos está en su página web.