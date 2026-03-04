Ranking con los cursos de tecnología más estudiados en Colombia: ¿Tiene alta demanda?

Los cursos de tecnología son de los más demandados y estudiados en Colombia. Gracias al crecimiento de esta área, cientos de personas han buscado capacitarse en este sector durante los últimos años, ya sea a través de carreras universitarias, o cursos.

El estudio de la tecnología en muchos casos permite acceder a mejores puestos laborales, y también estar preparado para la gran cantidad de desafíos que presenta el mundo actualmente en esta materia.

Por ello, si usted es uno de los interesados en indagar en la tecnología, pero desconoce exactamente en que área ahondar, aquí les tenemos un ranking de los 5 cursos de este apartado que más se estudian en Colombia.

El crecimiento de la tecnología en la educación

Sin lugar a dudas, la oferta de cursos educativos ha aumentado en Colombia en los últimos años. Luego de estudiar una carrera, miles de personas buscan nutrir su aprendizaje con estos espacios de ciclos cortos.

Varias instituciones presentan cursos de gran aporte, en los que se estimula el aprendizaje de los colombianos en distintas áreas.

Más noticias: Es gratis: UNAD y MinTIC lanzaron convocatoria para certificar conocimientos digitales: Aplique

Muchas de ellas son destacadas en la actualidad, gracias al campo laboral al que permiten acceder, y también a las capacidades que brindan y que están acorde a la actualidad mundial.

Uno de estos casos es justamente el de la tecnología. El crecimiento de esta área es exponencial cada año, y el mundo ha llegado a ser dominado por ella en distintos elementos diarios.

Gracias a esto, muchos han estudiado cursos de esta índole, aunque, al tratarse de un campo tan abundante y amplio, puede dificil elegir un énfasis.

Los 5 cursos de tecnología más estudiados en Colombia

Si tiene algunas dudas respecto a qué curso de tecnología elegir, o cual puede ser de mayor utilidad, aquí le tenemos una pequeña ayuda.

Más noticias: MinTIC tiene cursos GRATIS en IA, Power BI, programación y más: ¿Cuáles y cómo inscribirse?

Recientemente desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se reveló un ranking con los 5 cursos más estudiados de esta área. El análisis arrojó los siguientes resultados:

Análisis de datos con Microsoft Power BI

Ruta 5: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Curso de Excel Avanzado

Diseño de Bases de Datos

Ruta 1: Introducción a la Ciberseguridad

Según el MinTIC, estos son los 5 con mayor demanda, por lo que se han convertido en áreas clave de formación y aprendizaje.

Sin lugar a dudas, esto es una muestra notable de la amplitud de la tecnología, y la forma en que este campo ha crecido en Colombia y el mundo en los últimos años, al punto de ser una gran opción para el crecimiento académico y laboral.