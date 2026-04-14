Cursos de tecnología que ofrece la Universidad Nacional en 2026, ¿Son gratuitos? Son más de 10

Los cursos en tecnología son parte creciente de la tendencia educativa de los últimos años. Miles de personas se han capacitado en esta área, la cual obtiene cada vez más protagonismo y popularidad en la sociedad.

Varias áreas del mundo han tomado la tecnología como una propiedad, por lo que varos seres humanos han optado por aprender y potenciar sus capacidades en este sector, ya sea a través de programas académicos o cursos.

De hecho, varias instituciones ofrecen cursos en este sector, y además varios de estos son gratuitos, lo que amplía la posibilidad de aprendizaje para los interesados.

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Una de ellas es justamente la Universidad Nacional, y por ello, en caso de que desconozca los cursos que ofrece la UNAL, aquí se lo revelamos.

Los cursos de tecnología que ofrece la Universidad Nacional

Indudablemente, la Universidad Nacional es una de las instituciones educativas en Colombia con mayor reconocimiento. Miles de personas han llevado a cabo sus estudios en este lugar, por lo que su popularidad es notable.

Además de programas académicos avanzados, en la UNAL también se encuentra la oferta de cursos como una posibilidad disponible.

En su plataforma oficial, esta unidad educativa oferta la posibilidad de inscripción a varios cursos imperdibles, y por supuesto, que la tecnología está presente en estas oportunidades.

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Para lo referente a lo tecnológico, la UNAL ofrece varias rutas de aprendizaje, las cuales se dividen en 10 apartados. Estas son:

Ruta: Redes básicas

Ruta: Redes avanzadas

Ruta: OT

Ruta: Seguridad básica

Ruta: Seguridad avanzada

Ruta: Alfabetización digital

Ruta: IT

Ruta: Linux

Ruta: Programación básica

Ruta: Programación avanzada

Ruta: Ciencia de datos

Ruta: IA

Ruta: Habilidades profesionales

Ruta: Otros

Dentro de estos apartados podrá encontrar varios cursos, como lo son: Fundamentos de Linux, C++ Essentials 1 o Creating Compelling Reports, entre muchos otros.

Si desea inscribirse en ellos, solo debe dirigirse a la página web oficial de la UNAL, y al apartado de ‘cursos’, donde verá esta lista de opciones, además de los detalles referentes a inscripciones, y fechas en las que se realizará el curso por el que ha decidido optar.

Cabe aclarar que en su mayoría estos cursos son de acceso gratuito, aunque, en algunas ocasiones obtener la certificación de este aprendizaje requiere un gasto adicional. Para mayor información al respecto, se recomienda contactar directamente a la institución.