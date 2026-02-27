Es gratis: UNAD y MinTIC lanzaron convocatoria para certificar conocimientos digitales: Aplique

La Universidad Distrital ya dio a conocer todos los cursos que tiene disponibles en su nueva convocatoria de la mano de MinTIC con el fin de mejorar el perfil laboral de cientos de personas en el país. En esta oportunidad, la oferta va dirigida a todos aquellos que quieran estudiar programas de formación relacionados con estrategias de marketing, monetización, análisis de datos, tech, entre otros.

Es importante aclarar que no son programas de formación técnica, sino más bien cursos con los que esperan poder enriquecer el perfil de los profesionales que quieren profundizar en algo nuevo. Además, quieren que todos estos programas sean intensivos, que duren tan solo 48 horas, con el fin de mejorar el perfil y las competencias en un corto periodo de tiempo.

Leer más: MinTIC tiene cursos GRATIS en IA, Power BI, programación y más: ¿Cuáles y cómo inscribirse?

¿Cómo inscribirse en los cursos GRATIS de la UNAD y MinTic?

Los cursos disponibles en esta oportunidad son: Decodificar usuarios a través del marketing y psicología del consumidor, generar valor mediante estrategias de monetización real, leer el entorno analizando datos para decisiones gerenciales y optimización de contenidos con el fin de posicionar mensajes de alto impacto.

Todos los interesados se pueden inscribir por medio de la plataforma web sin problema; allí deben registrarse con su usuario y contraseña, teniendo en cuenta todos sus datos personales, pues son los mismos que estarán en el certificado.

Seguir leyendo: Universidad Nacional abre nueva convocatoria para cursos GRATIS de programación en Python

Ingrese a la página web www.socialtech.gov.co Busque la opción de ‘Inscripciones’ Seleccione el curso que quiere tomar y tenga en cuenta la intensidad horaria, certificación, conocimientos que debe tener, entre otros.

Toda la información adicional a la inscripción de cada curso la podrá encontrar en la página web de la entidad. Recuerde que, una vez hecha la inscripción, usted se compromete a finalizar todos los módulos con el fin de terminar su certificación, cumpliendo con más del 80% del proceso de formación.