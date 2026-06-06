Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS el amistoso Portugal vs. Chile ¿Juega Cristiano Ronaldo?

Ya solo faltan cinco días para que se dé inicio al Mundial de la FIFA 2026, en donde 48 selecciones de todo el mundo se van a encontrar en las canchas para demostrar cuál es el mejor equipo de fútbol. Sin embargo, a pocos días de los encuentros oficiales, se van a jugar los últimos amistosos, en donde van por todo para llegar con pie derecho al campeonato oficial.

Este sábado seis de junio se dará el juego entre Portugal y Chile; la primera será una de las selecciones que tendrá que enfrentar Colombia durante la fase de grupos. Así que muchos están a la expectativa de este juego, que para muchos sería uno de los encuentros más complicados que tendría la tricolor para poder avanzar a la siguiente ronda.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY Portugal vs. Chile en el amistoso antes del Mundial 2026

Todos los equipos quieren prepararse antes de llegar finalmente al Mundial de la FIFA 2026, por eso van a jugar algunos encuentros amistosos con otros seleccionados que van a ir al torneo. Los juegos del mundial se van a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá, pero los amistosos en otras ciudades.

Uno de los partidos más esperados es el de Portugal, en donde se espera ver a Cristiano Ronaldo nuevamente en las canchas jugando lo que sería su último mundial de fútbol en su carrera deportiva. Incluso, hay quienes dicen que esta es una de las mayores motivaciones para que esta selección pueda darle la alegría al ‘Bicho’ y levantar la copa.

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El partido de Portugal vs. Chile va a tener transmisión en VIVO HOY GRATIS desde las 12:45 p.m., hora Colombia, por medio de ESPN para toda Latinoamérica. Además, también se podrá ver por medio de la plataforma de streaming Disney+ por medio del plan de suscripción paga.

Por ahora, no se han dado a conocer los nombres de los jugadores que van a salir a las canchas a jugar, pero se espera que Cristiano Ronaldo tenga algunos minutos para calentar lo que será su actuación en el Mundial de la FIFA 2026. Además, será la oportunidad perfecta para poder ver la actuación de este equipo, que viene de tener una carrera exitosa, pues son los actuales campeones de la UEFA Nations League.