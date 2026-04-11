Paso a paso para acceder GRATIS a cursos de Python, SQL y desarrollo web con PHP

Cada vez son más las personas que quieren acceder al mercado laboral teniendo conocimientos en diferentes programas relacionados con tecnología y sistemas.Por eso, diferentes organizaciones han dado a conocer su oferta a la comunidad de cursos relacionados con programación en Python, Excel, desarrollo web, entre otros.

Por medio de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga se dio a conocer la nueva oferta de cursos y talleres completamente GRATIS a los que podrá asistir sin problema en los diferentes puntos de atención. Todo esto con el fin de poder alimentar un poco más los perfiles del mercado laboral y ayudar a las personas en sus emprendimientos, mejorando sus habilidades digitales.

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Paso a paso para acceder GRATIS a cursos de Python, SQL y desarrollo web

En esta oportunidad, la alcaldía dispuso cursos relacionados en áreas como inglés, Excel, marketing digital, bases de datos, programación en Python, inteligencia artificial, Power BI, PHP y finanzas. Todos los cursos son GRATIS, así que no deben pagar por asistir y aprender un poco más sobre todos estos temas.

Según se puede ver en la página web de la entidad, todas las inscripciones se deben realizar por medio de un número de WhatsApp, según el curso que se quiera tomar. Esto teniendo en cuenta que hay diferentes puntos de atención y no en todos los puntos digitales dan las mismas clases.

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El punto digital de la universidad en la calle 9 #25 – 67 tendrá todos los cursos relacionados con formación técnica. Allí se van a brindar cursos de Excel, SQL, Python y desarrollo web de PHP; las inscripciones se deben hacer por medio del número de WhatsApp 3176694090, en donde le van a dar todos los detalles.

Los cursos no tienen requisitos como un nivel de escolaridad o conocimientos previos, pero en caso de que quiera estar en un nivel más avanzado, debe conocer un poco sobre el tema a desarrollar. Las inscripciones están abiertas del 6 al 20 de abril.





