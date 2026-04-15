Google abre becas GRATIS para certificados de carrera y curso de IA en Colombia: Inscríbase AQUÍ

Los cursos son uno de los pilares más importante dentro de la educación para Google. Estos ciclos cortos de enseñanza permiten nutrir el conocimiento del ser humano, sobre todo en áreas de gran importancia en la actualidad.

A día de hoy, varias instituciones ofrecen estos espacios de enseñanza, incluso de manera gratuita, y con un nivel de calidad sumamente reconocido y notable.

Un ejemplo claro de esto es Google. La icónica empresa de gran fama dentro del internet tiene su propia plataforma de cursos y varios de ellos son gratis.

Más noticias: Paso a paso para acceder GRATIS a cursos de Python, SQL y desarrollo web con PHP

De hecho, si quiere capacitarse en una de las tendencias y corrientes del momento como lo es la IA, aquí les revelamos que Google permite estudiar estos u otros aspectos de forma gratuita.

Google abre becas GRATIS para certificados y cursos

Sin lugar a dudas, los certificados de carrera o los cursos son dos de las opciones más destacadas y reconocidas para el desarrollo educacional y personal del ser humano.

Llevar a cabo este tipo de estudios permiten expandir las áreas de aprendizaje, y a su vez abrir puertas en el mundo laboral.

En algunos casos, estos espacios pueden ser costosos, o requerir una invasión excesiva de tiempo, con el que no cuenta. Sin embargo, Google, una de las empresas más famosas a nivel mundial, permite llevar a cabo estos módulos de manera gratuita.

Más noticias: Alcaldía de Bogotá lanzó curso gratuito de Photoshop con el SENA: ¿Dónde y cuándo?

A través de su plataforma ‘Crece con Google’, miles de personas pueden adquirir varios cursos o certificados de carrera de forma gratuita.

Algunos de los cursos y certificados disponibles son:

Fundamentos de IA

Fundamentos de Prompting para IA de Google

Ciberseguridad

Marketing Digital e E-Commerce

Soporte de Tecnologías de la Información

Gestión de proyectos

Análisis de datos

Diseño de experiencia de usuario

La realización de estos módulos es totalmente online, lo que permite acceder con gran comodidad a este aprendizaje. Cabe aclarar que la inscripciónen un principio es un gratuita, aunque, cuenta con una prueba de 7 días.

Luego de esto, deberá adquirir una suscripción a estos programas de Certificados de Carrera o Fundamentos de Carrera de Google, todo costo puede ser verificado en la plataforma de Coursera.

Finalmente, si desea ver los módulos disponibles o incluso inscribirse, solo debe hacer clic AQUÍ, para acceder al portal oficial de ‘Crece con Google’.