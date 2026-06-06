5 canciones de rock latino que solo un verdadero fan puede reconocer por su intro: casi imposibles

El rock latino es, sin lugar a dudas, una de las corrientes más brillantes de este género icónico. Miles de personas han disfrutado y vibrado al ritmo de grandes bandas y artistas que han sorprendido al continente con su talento y poderío.

Para nadie es un secreto que este subgénero ha producido varios éxitos inigualables, que incluso se han convertido en himnos coreados a todo pulmón tanto en el continente como en el mundo.

Bandas como Soda Stereo, Molotov o Aterciopelados han llegado a marcar época. Si usted se considera un fanático apasionado de este estilo sonoro, aquí les traemos 5 canciones que solo un verdadero amante puede reconocer por su intro.

5 canciones de rock latino que solo un verdadero fan puede reconocer por su intro

Sin lugar a dudas, el rock latino ha marcado a grandes fanáticos, y ha llegado a estremecer a varias generaciones a partir de éxitos brillantes. Los ritmos nacidos en este continente han encantado a millones de fans.

Varias bandas han llegado a encantar a sus fanáticos de forma inigualable. De hecho, algunas canciones se han convertido en la banda sonora de la vida de sus seguidores.

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Algunas de estas canciones se han tatuado en el recuerdo de forma imborrable, y algunos son capaces de reconocerlas con solo su intro. Si usted es uno de ellos, hay 5 canciones que debe ser capaz de acertar de manera infalible.

La primera de ellas es, sin lugar a dudas, ‘Al Lado del Camino’. El maestro Fito Páez compuso varios éxitos históricos, y este es uno de los más icónicos.

Su intro es inolvidable, sobre todo por los primeros sonidos que poco a poco se convierten en la fuerza de esta canción, a partir de la voz de Fito en un éxito inolvidable.

El segundo puesto es para Soda Stereo. La gran banda de Gustavo, Zeta y Charly marcaron época, y esto fue posible gracias a éxitos como ‘La Ciudad de la Furia’, una canción que puede reconocer gracias a los primeros acordes limpios de una guitarra llena de mística.

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La mitad de este top le pertenece a ‘La Ingrata’ de Café Tacvba. Esta banda mexicana es una de las más brillantes de la música latina, y en parte es gracias a este éxito, que cuenta con una intro brillante.

En el penúltimo puesto llega el turno para Aterciopelados. Este grupo colombiano destaca en varios países por su sonido inolvidable, y éxitos como ‘Baracunatana’, una canción que desde la intro pone los pelos de punta.

Finalmente, este top es cerrado por ‘Gimme The Power’, uno de los himnos más grandes de resistencia de Latinoamérica, gracias al poderío indudable de Molotov.

Sin lugar a dudas, estos éxitos son legendarios, y desde sus intros marcaron camino rumbo a la grandeza para el rock latino.