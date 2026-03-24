3 selecciones grandes que se pueden quedar fuera del Mundial 2026 esta semana: Italia y más

El Mundial de 2026 vive semanas de gran definición durante este fin de marzo. La histórica competencia del balompié internacional entrega sus últimos boletos de entrada, y varias selecciones pelearán por ellos en choques imperdibles.

Esto se dará durante la fase de repechaje, en la que se enfrentarán equipos de talla gigante que buscarán poder representar a su nación en la máxima competencia del fútbol.

Más noticias: Repechaje para el Mundial de 2026: esta es la programación de partidos para esta semana

Ante esto, muchos equipos sueñan con la posibilidad de poder participar en este torneo por primera vez en mucho tiempo. No obstante, otras potencias temen vivir el fracaso, y aquí les contamos cuales están en riesgo.

3 grandes selecciones en riesgo de perderse el Mundial 2026

Varias selecciones legendarias se preparan para el Mundial de 2026, aunque, otras aun no han sellado su boleto para esta competencia. Inesperadamente, entre el grupo de los que no están asegurados destacan algunas potencias.

La primera de ellas es Italia. Los ‘azzurri’ no solo arriesgan no ir al Mundial de 2026, sino también la posibilidad de enlazar 3 Copas del Mundo sin asistir.

Más noticias: Confirmada segunda indumentaria Selección Colombia para Mundial 2026: ¿Cuánto vale y cuándo sale?

Los dirigidos por Gennaro Gattuso fallaron en su intento de clasificar a la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. En este caso, para clasificar, Italia deberá derrotar a Irlanda del Norte el próximo 26 de marzo.

No obstante, luego de esto también deberá medirse al ganador del choque entre Gales y Bosnia y Herzegovina, quienes chocarán en la misma fecha.

Otro combinado histórico de Europa que corre el riesgo de perderse esta competencia es Polonia. El equipo que tiene como líder a Robert Lewandowski podría perderse su primera Copa del Mundo en 12 años.

Para evitar esto, el combinado blanquirrojo deberá imponerse a Albania en la primera fase del repechaje, aunque luego de esto deberá medirse al ganador de Ucrania y Suecia.

Por último resalta Bolivia, el único combinado de la Conmebol que se juega la vida deportiva en esta fase. Luego de quedar en séptimo puesto de las Eliminatorias, el equipo del altiplano participará en repechaje.

Si el equipo verde desea clasificar a su primer mundial en este siglo, deberá derrotar a Surinam el 26 de marzo, y luego a Irak, quien espera en un choque pautado para el 26 de marzo.