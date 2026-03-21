¿Apaga el celular con frecuencia? Este es el motivo por el que debe hacerlo todos los días

Todos los días, cientos de personas en todo el mundo usan su celular para hacer llamadas, chatear, disfrutar de las aplicaciones, entre otros. Lo que muchos no saben es que darle un buen uso a estos dispositivos hace que la vida útil sea mucho más larga y puedan disfrutar de mucho tiempo con sus teléfonos sin ningún problema.

Hay quienes creen que el celular se debe cambiar cada año, esto teniendo en cuenta las actualizaciones de cada dispositivo y la batería. Pese a eso, si usted lo cuida de la manera adecuada, podría disfrutar de mucho tiempo con su smartphone, siempre poniendo en primer lugar la seguridad de la información que guarda todos los días.

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¿Por qué se debe apagar el celular todos los días?

Según han dado a conocer varios expertos en ciberseguridad y tecnología, las personas deberían apagar sus dispositivos móviles todos los días al menos por cinco minutos. Todo eso, con el fin de mejorar todas las funciones del celular, reiniciar el sistema y ayudar a que todo empiece a funcionar mejor desde cero.

Con el paso de los días, las personas dejan muchas aplicaciones en segundo plano; esto hace que poco a poco la batería se vaya desgastando mucho más y que algunas funciones sean más lentas. Por eso, cada vez que usted reinicia el celular o simplemente lo apaga durante unos minutos, este puede volver a arrancar todo el sistema.

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En caso de que usted siga esta práctica todos los días, el rendimiento de su celular va a mejorar significativamente, cerrando todas esas apps que no usa y consumiendo menos batería. Además, puede reforzar toda su información personal, al alertar sobre posibles aplicaciones que podrían estar quedándose con sus datos o ejecutando procesos de segundo plano.

Si bien esto no aplica para todos los celulares y va a depender mucho de la tecnología que use cada uno, sí es importante que los celulares antiguos puedan hacer el proceso con regularidad. En el caso de los nuevos, podrían hacerlo de vez en cuando, con el fin de mejorar el rendimiento y mantener al día todo el sistema.