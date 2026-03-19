La canción de rock que los expertos consideran que es “una obra maestra”; dura 20 minutos

El rock es uno de los géneros más populares actualmente y desde hace varios años, pese a que con el paso de los años tuvo una evolución que nadie se esperaba; hay algunos sonidos clásicos que, sin duda, lograron captar la atención de cientos de personas. Sin embargo, los expertos una y otra vez han hablado de esa canción de rock que se lleva todos los halagos, no solo por lo que transmiten, sino por su inspiración.

En esta oportunidad, David Filmour y Roger Waters, dos artistas de rock que estuvieron muy unidos en el pasado, decidieron hablar sobre toda la historia de la música y esa canción que consideran “la más bella del rock”. La sorpresa fue total cuando mencionaron un éxito de Pink Floyd que, sin duda, rompió todos los esquemas, al tener una duración de más de 20 minutos.

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¿Cuál es la mejor canción de rock según expertos?

Los artistas mencionaron ‘Echoes’, la canción de Pink Floyd que dura un poco más de 20 minutos y hace parte del disco Meddle. Hablan de todo lo que significó este disco y cómo cambió por completo la inspiración de todo lo que vendría de ahí en adelante, en especial por lo que sería el rock que ellos querían empezar a hacer.

“Echoes es la obra maestra de este álbum, aquella en la que descubrimos la esencia de lo que quería Pink Floyd; es un álbum donde los cuatro nos encontrábamos, tal y como queríamos que fuera Pink Floyd”, mencionaron.

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Waters también mencionó que la idea llegó a su mente de la nada; quería ver a dos sujetos paseando por la calle en donde sus miradas se cruzaban. De inmediato, quiso plasmar todo esto de una manera diferente y así quedó en todo el disco, algo que sin duda sigue vivo en la actualidad.

Cuando los cantantes empezaron a hablar de esta canción, tocaban una y otra vez, hasta poder lograr lo que se conoce hoy en día. Pero no hablan de semanas, sino de meses, en donde quisieron experimentar con los sonidos, mostrando algo diferente, minimalista, pero con sonidos fuertes que los iba a volver protagonistas.