¿Cuál es el verdadero origen del nombre ‘Metallica’? Esto explicó James Hetfield

La banda de metal Metallica se sigue consolidando como una de las más importantes en la industria musical, logrando que sus canciones suenen en diferentes partes del mundo. Aunque su origen se dio hace varios años, pocas personas conocen el verdadero significado detrás del nombre de la agrupación.

Hace un tiempo, el reconocido guitarrista y líder de la banda, James Hetfield, habló sobre todo lo que hay detrás del icónico nombre de la agrupación que los llevó al éxito total. En medio de una entrevista con Terry L. Karges en Los Ángeles en el 2020, el cantante confesó varios detalles de todo lo que vivió durante sus primeros años logrando el éxito con sus canciones.

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¿Cuál es el verdadero origen detrás de ‘Metallica’?

Aunque muchos no lo sabían, el nombre de la banda no lo escogieron los integrantes, sino que tiene toda una historia detrás. De hecho, el nombre nació de la forma más inesperada, teniendo en cuenta que ellos no sabían lo que esto iba a trascender con el paso del tiempo.

“En ese momento cantaba con las bandas que amabas y que normalmente hacíamos varios intercambios de casetes; había varios fanzines; básicamente, era que alguien tomaba fotos, escribía una historia y los vendían por 50 centavos. Nuestro amigo, Ronnie Quintana, se encontraba en San Francisco y tenía varios nombres para su revista; ellos escogieron ‘Metal Mania’ y otra de las opciones era ‘Metallica’ así que se lo pedimos prestado”, aseguró el cantante.

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Ellos nunca se imaginaron que esto iba a llegar tan lejos, así que tiempo después patentaron este nombre como el que los iba a representar y ahora es uno de los más populares. Toda la historia con los detalles de este momento los cuenta en medio del libro ‘Nacer, crecer, Metallica, morir’ de Paul Brannigan.

Ahí mismo menciona que, al parecer, Lars Ulrich ejerció algo de presión para que el nombre de la revista sí fuera ‘Metal Mania’ dejando libre a ‘Metallica’, pues en varios momentos sintió que con esto iba a lograr llegar muy lejos y así fue.

Tiempo después junto a Ron McGovney, el primer bajista de Metallica, estuvo compartiendo con James en su casa. Fue entonces cuando en una servilleta, hicieron lo que ellos querían reflejar en el logo, con algunas esquinas que conquistaron a los fans por todo lo que significaba.