3 grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia: ¿No irán al Mundial 2026?

La Selección Colombia empieza a calentar motores para su gran participación en el Mundial de 2026. Este combinado llevará a cabo amistosos de preparación durante este mes de marzo, con rivales de talla mundial.

La ‘tricolor’ se medirá a Croacia y a Francia en los próximos días, y estos amistosos empezaron a palpitarse desde el pasado 19 de marzo, cuando se reveló la convocatoria de Néstor Lorenzo para estos partidos.

En esta lista destacaron varios nombres de gran calidad como de costumbre, aunque también se hicieron notables algunas ausencias.

Aquí les mencionamos 3 notables, y la posibilidad que tienen de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en este 2026.

La lista de convocados de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo empieza a perfilar a sus elegidos para la Copa del Mundo. La ‘tricolor’ contará con grandes talentos para participar en este torneo, y así lo empieza a demostrar desde estos amistosos de marzo.

El combinado ‘cafetero’ sueña con llevarse la corona del mundo del fútbol, y para esto empieza a preparar su talento desde meses antes.

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La Selección Colombia se medirá en este mes de marzo a Francia y Croacia, en lo que serán dos choques absolutamente imperdibles. Para estos encuentros, Lorenzo reveló esta lista de convocados:

1- Álvaro Montero – Vélez Sarfield

2- Camilo Vargas – Atlas FC

3- David Ospina – Atlético Nacional

4- Jhon Lucumí – Bologna FC

5- Daniel Muñoz – Crystal Palace

6- Dávinson Sánchez – Galatasaray

7 Deiver Machado – FC Nantes

8- Juan David Cabal – Juventus

9- Johan Mojica – RCD Mallorca

10- Santiago Arias – C.A Independiente

11- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers FC

12- Jeferson Lerma – Crystal Palace

13- James Rodríguez – Minnesota United FC

14- Jhon Arias – SE Palmeiras

15- Kevin Castaño – River Plate

16- Jaminton Campaz – Rosario Central

17- Juan Fernando Quintero – River Plat

18- Jorge Carrascal – Flamengo

19- Richard Ríos – S.L Benfica

20- Gustavo Puerta – Racing de Santander

21- Luis Suárez – Sporting CP

22- Luis Díaz – Bayern Munich

23- Johan Carbonero – Internacional SC

24- Carlos A. Gómez – Vasco da Gama

25- Jhon Córdoba – FC Krasnodar

26- Rafael Santos Borré – Internacional SC

Esta lista, sin dudas, está llena de talento para la tricolor y cada una de sus lineas rumbo a lo que es el máximo torneo de selecciones del fútbol.

3 ausencias en la lista

Sin embargo, hubo 3 nombres notables que hicieron falta para los fanáticos del combinado ‘tricolor”. El primero de ello es Yerry Mina, el central del Cagliari, quien actualmente es titular en su club.

Aun así, el defensor ha atravesado algunos inconvenientes físicos que lo han privado de tener regularidad, por lo que su particiáción en esta competencia está en duda.

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El segundo a destacar es el ‘Cucho’ Hernández. Este delantero milita en el Real Betis de España, donde ha acumulado varios goles clave.

A pesar de esto, Hernández no logró hacer parte de esta lista. No obstante, los hinchas confían en que pueda entrar en el último corte previo al Mundial de 2026.

Finalmente, el último ausente a resaltar fue Yáser Asprilla. Este extremo forma parte del Girona de España, sin embargo, no ha tenido actuaciones destacadas, por lo que sus opciones de llegar al Mundial son escasas.