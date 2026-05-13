La canción de metal que ‘aterroriza’ a James Hetfield, de Metallica: “es muy pesada”

James Hetfield es, sin lugar a dudas, una de las mayores figuras en la historia del metal. Gracias a su talento y su liderazgo con Metallica, esta agrupación ha encantado de forma notable a miles de fanáticos en el mundo.

Esta leyenda ha marcado un legado inolvidable, con el que, sin dudas, ha sido capaz de estremecer a una cantidad amplia de generaciones amantes a sus ‘riffs’, solos e interpretaciones totalmente históricas.

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Como cualquier estrella, Hetfield tiene varias influencias que marcaron el inicio de su carrera. Varias voces y éxitos resaltaron en el comienzo de su carrera, pero, hay una en concreto que le pareció ‘aterrorizante’.

La canción de metal que ‘aterrorizó ‘ a James Hetfield

James Hetfield ha reconocido sus influencias en una gran cantidad de ocasiones. Varias figuras icónicas del metal como generó representaron emoción para el líder de Metallica en sus inicios.

Sin embargo, hay una banda que siempre ha sido resaltada por Hetfield, como es el caso de Blacck Sabbath. La legendaria agrupación de Ozzy Osbourne fue un impulso brillante para el metal, y también para leyendas como James.

Varias de las canciones de este grupo marcaron los inicios de muchas leyendas, y una de ellas fue muy representativa para el vocalista de Metallica.

Se trata de, nada más y nada menos que, su canción homónima ‘Black Sabbath’. Esta canción, para muchos, marca el inicio del heavy metal como género.

Hetfield la enumeró como una de las mejores canciones de la historia en 2004 para Rolling Stone. El líder de Metallica dijo “esta canción me aterrorizó, es muy pesada”.

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Sin lugar a dudas, este éxito es uno de los más icónicos, sobre todo por sus ‘riffs’, y por un Ozzy Osbourne icónico para el metal y la industria de la música.

Indudablemente, el peso de Ozzy Osbourne dentro de la música es indudable. Esta banda ha marcado época de manera inigualable, y su legado es uno de los más brillantes de la historia.

Esta banda ha enamorado a miles de fanáticos, y para muchos, es el origen del heavy metal, lo que los convierte en pioneros absolutos para la música, y también para el género.

Muestra de ello, es sin dudas, la influencia directa en artistas y bandas de la talla de James Hetfield, y varias leyendas más.