Confirmada segunda indumentaria Selección Colombia para Mundial 2026: ¿Cuánto vale y cuándo sale?

La Selección Colombia se prepara para lo que será el mayor evento de fútbol este año, el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ jugará partidos imperdibles en lo que será una competencia histórica para los amantes del balompié en el planeta.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán dos partidos de preparación en este mes de marzo, por lo que las expectativas están puestas sobre la cancha.

No obstante, el combinado ‘cafetero’ dio gran atención sobre las redes también durante las últimas horas, luego de que se revelara la camiseta visitante para esta competencia.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que es esta nueva indumentaria, aquí les contamos los detalles, incluido su precio y cuando sale oficialmente.

Así luce la camiseta visitante de la Selección Colombia

La Selección Colombia llega con toda su preparación a punto para la Copa del Mundo de 2026. Este combinado jugará en este torneo, donde disputará varios partidos por la corona del balompié.

El combinado ‘tricolor’ usará una camiseta amarilla como de costumbre, tal y como se presentó a finales del año 2025.

Esta indumentaria generó gran emoción, e incluso, varios fanáticos ya la han comprado para demostrar su apoyo a la ‘tricolor’ sobre las canchas.

Aun así, la atención ha vuelto a estar sobre las redes luego de que se revelara la camiseta visitante de la selección ‘cafetera’. Durante esta semana de marzo Adidas reveló su línea de casacas alternativas para el Mundial 2026.

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Una de las que resaltó fue justamente la de la Selección Colombia, con lo que es una camiseta en tonos azules y detalles verdes.

En la presentación destacó Luis Díaz y la emoción del público fue notable al poder conocer al detalle una nueva piel que utilizará el combinado ‘tricolor’ durante su participación en el Mundial 2026.

¿Cuánto vale?

Si desea comprar esta camiseta, les contamos que puede hacerlo desde este 20 de marzo, a través de las tiendas oficiales de Adidas, tanto en la digital como física.

El precio de esta camiseta es de 588,859, mientras que, por otro lado, les recordamos que la camiseta local tiene un valor de 379.950 pesos colombianos en las tiendas mencionadas.