El histórico concierto de rock que reunió a McCartney, Mick Jagger, David Bowie y Elton John: Así fue

El rock ha contado con una cantidad enorme de momentos inolvidables. Varias canciones, lanzamientos y shows han marcado al público de forma inigualable, al punto de dejar una huella imborrable tanto en la industria musical, como en sus fans.

Leyendas indudables han permitido que sus fanáticos disfruten al ritmo de su música, gracias a varios momentos icónicos con los que marcaron una época absoluta.

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Muchos de estos momentos han realzado la figura de varios artistas en solitario. Sin embargo, en este caso concreto, les hablaremos de un concierto en el que brillaron una cantidad impresionante de leyendas representativas para el rock.

El concierto de rock que reunió a McCartney, David Bowie y más

Sin lugar a dudas, la música ha servido de forma brillante como elemento de unión para los fanáticos alrededor del mundo. Varios ritmos han juntado a millones de personas, y por supuesto, uno de ellos es el rock.

Este género ha funcionado como elemento representativo de unión para miles de fanáticos, y lo ha hecho a partir de canciones brillantes, pero también de conciertos que han reunido al mundo en una sola voz.

Usualmente los shows suelen realizarse en solitario. No obstante, en una ocasión hubo un concierto que reunió a miles de estrellas de forma sin igual, incluido el rock y otros géneros.

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Este se trató de, nada más y nada menos que, el ‘Live Aid’, un concierto que tuvo lugar en 1985, con fines benéficos contra la hambruna en el país de Etiopía.

Dicho show contó con una cantidad enorme de artistas, y se realizó de forma simultánea en 2 ciudades: Londres y Philadelphia.

El ‘Live Aid’ reunió a una cantidad enorme de artistas, e incluso algunos otros tuvieron que quedarse afuera de una extensa lista que reunió a leyendas del rock, y otros géneros.

Para muchos este es el concierto más grande de la historia, y logró recaudar más de 100 millones de dólares, como uno de los eventos más vistos en toda la industria musical.

Los artistas que participaron en el ‘Live Aid’

Escenario de Londres:

Status Quo

The Style Council

The Boomtown Rats

Adam Ant

Ultravox

Spandau Ballet

Elvis Costello

Nik Kershaw

Sade

Sting

Phil Collins

Howard Jones

Bryan Ferry

David Gilmour

Paul Young

U2

Dire Straits

Queen

David Bowie

The Who

Elton John

Paul McCartney

Escenario de Philadelphia: