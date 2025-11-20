Así quedó el sorteo del repechaje para el Mundial de 2026: este es el rival de Bolivia

El Mundial 2026 continúa calentando motores. Varias selecciones se preparan para dejarlo todo en esta prestigiosa competencia del mundo del balompié, donde habrá grandes estrellas y combinados en lucha por la gloria.

Varios equipos ya sellaron su pasaporte de clasificación para este torneo, mientras que otros aun se encuentran en competencia tanto en Europa, como en otros continentes.

De hecho, algunos de los pendientes son aquellos clasificados al repechaje, el cual fue sorteado este 20 de noviembre, y aquí les tenemos los partidos que definirán nuevos participantes para la Copa Mundial de 2026.

Así se jugará el repechaje para el Mundial de 2026

Varios equipos se preparan para el repechaje, una de las últimas posibilidades de poder clasificar al torneo mundialista de 2026.

Distintos seleccionados de alrededor del mundo lograron su clasificación a esta instancia que para este 2026 cambió de formato.

Previamente el repechaje era definido en una eliminatoria entre 2 países de 2 continentes distintos. Sin embargo, ahora se tratará de un torneo en el que participarán varios combinados.

Por parte de Sudamérica, el seleccionado que logró la clasificación al repechaje fue Bolivia, completando una lista formada por:

República Democrática del Congo

Bolivia

Irak

Nueva Caledonia

Jamaica

Surinam

Con estos participantes confirmados, el sorteo determinó que los partidos serán disputados de la siguiente manera:

Nueva Caledonia vs Jamaica

Bolivia vs Surinam

Por otro lado, los 2 seleccionados que esperarán a su rival proveniente de estas 2 semifinales son: República Democrática del Congo e Irak.

El ganador de la primera semifinal se medirá a los africanos, mientras que los vencedores de Bolivia vs Surinam chocará de manera final ante Irak.

Este privilegio para ambas selecciones fue determinado a partir de las posiciones en el ranking FIFA de estos combinados.

Así se jugará el repechaje europeo

Del mismo modo, en Europa también habrá un repechaje exclusivo, y el sorteo determinó que se lleve a cabo de la siguiente manera:

Llave A:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Llave B:

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Llave C:

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Llave D:

Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs Irlanda

Estos nuevos clasificados al Mundial de 2026 se definirán en el próximo mes de marzo.