Repechaje para el Mundial de 2026: esta es la programación de partidos para esta semana

El Mundial de 2026 vive una gran cantidad de emociones durante esta semana del mes de marzo. La icónica competencia del balompié está a muy pocos meses de comenzar, pero, aun quedan algunos equipos que se juegan su boleto de participación.

Varios combinados se jugarán todo desde la cancha, en la famosa fase del repechaje, en el que se darán eliminatorias imperdibles para dar uno de los últimos pases a la Copa del Mundo.

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Para que se programe y no se pierda ninguno de los choques de esta semana en la máxima competencia del mundo del fútbol, aquí les tenemos toda la información.

Programese con el repechaje del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, esta es una de las semanas más importantes en el fin de semana precio al Mundial de 2026. Esta competencia define a sus últimos clasificados y lo hace a través del repechaje.

En partidos de definición se darán varios choques, con los que los más rezagados del proceso clasificatorio buscarán su gran pase.

Algunos lo harán contra equipos de su misma confederación, como es el caso de las selecciones europeas. Mientras que, otras se medirán a combinados de otros continentes, como lo será Bolivia.

Cabe recordar que, de este proceso de repechaje saldrá uno de los rivales de Colombia para la fase de grupos. Este contrincante de la ‘tricolor’ saldrá de una eliminatoria que tendrá 3 posibles clasificados: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

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Del mismo modo, destacamos que en Europa se jugarán el pase otros seleccionados de gran nivel, como lo son Italia o Dinamarca.

La agenda de partidos está pautada de la misma manera:

Jueves 26 de marzo:

Turquía vs Rumania – 12:00 p.m.

Italia vs Irlanda del Norte – 2:45 p.m.

República Checa vs Irlanda – 2:45 p.m.

Polonia vs Albania – 2:45 p.m.

Gales vs Bosnia y Herzegoniva – 2:45 p.m.

Eslovaquia vs Kosovo – 2:45 p.m.

Dinamarca vs Macedonia del Norte – 2:45 p.m.

Ucrania vs Suecia – 2:45 p.m.

Bolivia vs Surinam – 5:00 p.m.

Nueva Caledonia vs Jamaica – 10:00 p.m.

Luego de estos encuentros, se darán las próximas fases de este torneo, los cuales definirán a los últimos clasificados el próximo martes 31 de enero, con lo que serán los últimos participantes para la Copa del Mundo 2026.