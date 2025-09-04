Momentos más virales de Dayro Moreno y trayectoria del máximo goleador de Colombia

Dayro Moreno, ícono del fútbol colombiano y referente histórico de Once Caldas, volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras casi 10 años sin ser convocado. A sus 38 años, el delantero tolimense ha hecho historia al convertirse en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con 370 goles en su carrera profesional, superando a Radamel Falcao García, quien suma 356.

El futbolista tolimense debutó profesionalmente en 2003 con Once Caldas, equipo con el que alcanzó la gloria continental al conquistar la Copa Libertadores en 2004, siendo una de las revelaciones del torneo con apenas 18 años. Su talento lo llevó a dar el salto a Europa en 2007, cuando fichó por el Steaua de Bucarest en Rumania, donde anotó goles decisivos y disputó competiciones internacionales.

Tras su paso por el fútbol europeo, regresó a Colombia para defender nuevamente los colores de Once Caldas, antes de iniciar una carrera exitosa que lo llevó por varios países: en México vistió la camiseta de Tijuana, donde fue campeón y goleador; en Argentina jugó para Talleres de Córdoba; en Bolivia tuvo un breve paso por Oriente Petrolero.

En cuanto a Colombia, también brilló en Atlético Nacional, donde ganó títulos locales y fue pieza clave en torneos internacionales, tuvo una etapa en Junior de Barranquilla e hizo parte de Millonarios, entre 2013 y 2014.

Momentos más virales de Dayro Moreno

Dayro siempre se ha caracterizado por su jocosa personalidad, sus looks fuera de lo común y su conocido gusto por el aguardiente, lo que lo ha llevado a protagonizar escenas memorables que se han convertido en tendencia en redes. Estos son algunos de los más recordados:

El coro viral

El famoso canto “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas” se convirtió en un himno popular entre los aficionados.

El “Ron Dayro”

Moreno es conocido por su estilo de vida fiestero, lo que ha generado comentarios y memes. En redes lo apodaron “Ron Dayro”, y aunque sus detractores lo critican, muchos fanáticos lo defienden con humor: “Borracho mete más goles que los troncos de los demás equipos”.

La marca histórica

En marzo de 2024, Dayro celebró al igualar a Sergio Galván Rey como máximo goleador colombiano, un hito que lo acercó a su récord actual de 370 goles.

El brindis con el ‘Arriero’

En febrero de 2025, tras marcar su gol 349 con Once Caldas, Dayro celebró de manera viral simulando un brindis con agua junto a su técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera, en clara alusión a su gusto por el guaro. El momento se replicó miles de veces en redes sociales.