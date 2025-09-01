Eliminatorias Sudamericanas: calendario con los partidos de Colombia para la fecha 17 y 18

Las Eliminatorias Sudamericanas están próximas a culminar sus dos últimas fechas con las que definirán los seis cupos directos al Mundial 2026. El próximo 4 y 9 de septiembre, las selecciones participantes (Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile) se enfrentarán por últimas veces en busca de la clasificación al Mundial 2026.

La clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundo, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, se está disputando desde septiembre de 2023 y culminará el próximo 9 de septiembre. Terminadas las 18 fechas, los seis primeros equipos de la tabla clasificaran de forma directa mientras que el séptimo lugar irá al repechaje continental.

Le puede interesar: Selección Colombia pierde primer jugador de su convocatoria: este es su reemplazo

Entre las selecciones favoritas para clasificar al Mundial 2026 se encuentra Colombia. Sin embargo, la Tricolor está en la cuerda floja y estas dos últimas fechas serán definitivas para sellar su paso al torneo mundialista de forma directa.

Hasta el momento, los primeros países sudamericanos clasificados a la Copa Mundo son Argentina, Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes ocupan los cuatro primeros puestos de la tabla de clasificación.

Por su parte, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia deberán jugarse el todo por el todo en estas dos últimas fechas para quedarse con el quinto y sexto lugar; el séptimo deberá ir a repechaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Partidos de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

El último partido de la Selección Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026 fue el pasado 10 de junio cuando se enfrentó a Argentina en el estadio Monumental. Tras un empate sin goles frente a Perú, la Tricolor volvió a empatar con un marcador de 1-1.

Después de su partido frente a Argentina, los dirigidos por Néstor Lorenzo se volverán a reunir para sus dos últimos partidos de las Eliminatorias. En esta oportunidad, la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia y Venezuela por la fecha 17 y 18, respectivamente, por las Eliminatorias.

Mire también: Así se jugarán las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias para el Mundial en Sudamérica: días y horas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Por un lado, el próximo jueves 4 de septiembre, Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano. Luego, viajará a Maturín para enfrentarse a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín el martes 9 de septiembre.

Fecha 17

Colombia vs. Bolivia: jueves 4 de septiembre 6:30 p.m.

Fecha 18