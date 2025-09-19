La histórica banda que amaba Cliff Burton, antiguo miembro legendario de Metallica y del metal

Sin lugar a dudas, Metallica es una de las bandas más grandes y destacadas en la historia del metal. Esta legendaria agrupación cuenta con una trayectoria brillante, tanto en el thrash metal, como en otros estilos.

A partir de los largos años de trayectoria de posee esta agrupación, Metallica ha acumulado varios éxitos, y también distintos cambios en su formación.

La banda ha contado con miembros históricos desde el inicio como James Hetfield o Kirk Hammett. Sin embargo, también ha tenido integrantes fugaces como Jason Newsted.

La agrupación que amaba Cliff Burton, exbajista de Metallica

Aunque todos los miembros han recibido un cariño importante por parte de los fans de la banda, hay uno que es claramente adorado por la mayoría de la fanaticada y ese es Cliff Burton.

Este miembro de Metallica fue el bajista inicial de esta banda, con un estilo con el que logró enamorar a varios fanáticos, a partir de un estilo indudable.

Lamentablemente, el paso de Burton por Metallica fue relativamente corto, ya que en 1986 tuvo que dejar la banda a causa de su trágico fallecimiento.

Burton ha recibido grandes halagos por parte de sus antiguos miembros, quienes lo han destacado y recordado de manera histórica.

Justamente uno de estos antiguos integrantes que recordaron a Burton es, nada más y nada menos que, Dave Mustaine, el histórico líder de Megadeth.

Este vocalista resaltó la calidad humana de Cliff Burton, y en una entrevista para SiriusXM, destacó una banda que le encantaba al bajista.

Dicha agrupación era Lynyrd Skynyrd, la agrupación de rock proveniente de Florida. Según Mustaine, Burton iba a los ensayos junto a él, y usualmente escuchaban esta agrupación.

De hecho, Dave también aseguró que hay una canción legendaria de Metallica que fue inspirada por ‘Sweet Home Alabama’ de Lynyrd Skynyrd.

El histórico éxito de ‘The Four Horsemen’ tiene bases en el ‘riff’ de este éxito de Lynyrd Skynyrd, gracias a una propuesta proveniente de Cliff Burton.

Sin lugar a dudas, esto es una muestra de la creatividad de un miembro histórico de la industria musical, como lo es este antiguo bajista de Metallica.

El legado de este músico es notable, en lo que es para muchos uno de los miembros más brillantes de la historia del thrash metal.